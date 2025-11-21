Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lucena, abrazado por Jorge Pascual y Sergio Ruiz ante el Zaragoza en casa. J. M. B.

Opinión Granada CF

Sombras y latidos

La otra mirada ·

El Granada tiene un entrenador que hace virtud de la mesura y la sensatez táctica

Justo Ruiz

Justo Ruiz

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

El Granada vivió un carrusel de sensaciones en El Sardinero. Soltó un primer acto terrible, donde encajó dos goles y no supo frenar al Racing ... de Santander, pero gracias a su mejoría en la segunda parte y los tantos de Pascual y Arnaiz igualó la contienda. Volvió a mostrar sus dos caras, una cargada de sombras y la otra con latidos. Es verdad que esta Segunda división es eterna, pero la sensación de mal sabor por lo que casi siempre puede ser y casi nunca es resume la trayectoria de un Granada en la zona baja. El partido en tierras cántabras es el reflejo de este equipo inacabado y con buena pinta, que amaga bien y que vive con más sensaciones que puntos, que son lo que de verdad vale. Los de Pacheta están vivos y responden.

