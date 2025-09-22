Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fondo con aficionados luciendo cartulinas amarillas. J. M. B.

Opinión Granada CF

La pesadilla no cesa

La otra mirada ·

Por muchos problemas y atenuantes que se puedan alegar no hay nada más débil que un proyecto sin resultados o que un entrenador sin triunfos

Justo Ruiz

Justo Ruiz

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:34

El Granada sigue sin ser un equipo. La película vivida en Los Cármenes ante el Leganés fue una más en la colección de pesadillas que ... el equipo granadino está perpetrando como local. En su casa, es una víctima fácil para casi cualquiera. La diferencia es que, si el contrincante es un equipo fuerte, como el Deportivo o el Eibar, el choque acaba en goleada sonrojante, y si es uno de menor potencial, como el Mirandés, el desenlace es una derrota, aunque la desazón es idéntica.

