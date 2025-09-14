Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Alemañ celebra su gol ante el Málaga en La Rosaleda. J. M. B.

El Granada sale de la oscuridad

La otra mirada ·

El conjunto granadino dio en Málaga con el libro de estilo a seguir en el futuro

Justo Ruiz

Justo Ruiz

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:05

El Granada salió de la oscuridad en La Rosaleda. El resultado no miente, pero tampoco se ajusta a la realidad, a los méritos que hizo ... el equipo para llevarse los tres puntos frente a un rival honrado e impotente ante una propuesta en el segundo acto de gran valor que sigue en proceso de ajustes. El conjunto granadino dio con el libro de estilo a seguir en el futuro, dejó sobre la hierba el sello de un equipo capacitado para reponerse de una terrible pájara en el arranque de la competición. Tuvo en la segunda parte una mejoría en su juego, de toque y llegada. No ganó por una cuestión: no tuvo fortuna en las claras ocasiones de gol.

