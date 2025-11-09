Siete jornadas después, el Granada vuelve a rodar escaleras abajo. El equipo, que había encadenado unas semanas subiendo de peso, sufrió en Pucela una dolorosa ... recaída que le mantiene en el sótano de la Liga, ese lugar de ambiente viciado y escasa luz natural. El balance es paupérrimo: dos victorias, cinco empates y cinco derrotas, incompatible con cualquier aspiración que no sea salvar el pellejo en Segunda y con un extraordinario sufrimiento. El futuro está por escribir, pero ahora mismo la proyección de puntos al ritmo al que cabalga el equipo es preocupante.

El Granada de Pacheta despista al más pintado. No ayuda tampoco su desconcierto, que un día lo lleva a presumir con razón de su férrea condición defensiva y al siguiente no le da para aguantar un 0-1 a domicilio. Contradicciones, las caras de esta realidad discordante en la que se mueve un conjunto que tiene más peso en el escudo que en el terreno de juego. Va para años esto último. Tiempo tiene de arreglarlo, sin duda, si se aleja de las excusas y mide su juego y constitución dentro de unos parámetros reales. Las dudas no han quedado resueltas. Tiene momentos buenos. Son solo eso, momentos. Ni siquiera son ratos, díganle chispazos. Insuficientes para lo que se le exige a un aspirante. Desde luego, está lejos de la excelencia, no en cuanto a sublimidad sino en el balance comparativo de la categoría. Da igual la muerte con tal de subir al cielo, dicen. Le ocurre que a este paso solo le va a alcanzar para el purgatorio. Es un suponer.

En 12 jornadas solo ha ganado con comodidad un partido, el de la Real Sociedad B. No es normal. Se entienden las dificultades, se sabe que la pelea del retorno exigido es áspera y larga, pero ni el camino de las excusas ni otros parecidos llevan al triunfo. Andar con ambigüedades es el primer paso para estrellarse. El equipo tiene mucho que mejorar para que, al final, la realidad sea equivalente a la verdad. Está claro que el plantel compite, que ahora es más serio y ordenado, pero no lo es menos que en ataque ofrece demasiado poco y no se logra la permanencia solo defendiendo. Hacen falta goles y el Granada los hace a cuentagotas. Hay argumentos futbolísticos también. Y mucha Liga.

El Granada necesita vencer al Zaragoza para alejar fantasmas. Un empate o derrota ante el colista incrementaría una luz roja hasta hacerla cegadora. Basta con una mirada a la clasificación para darse cuenta del estado de necesidad de ambos, aunque más para el Zaragoza. La previa está repleta de urgencias. La salvación para el plantel granadino pasa por estar juntos y convencer a la hinchada con argumentos porque el agotamiento actual de la afición solo se puede reconducir con victorias.