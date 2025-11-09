Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gagnidze, ante el Valladolid. LOF

Opinión Granada CF

Dolorosa recaída

La otra mirada ·

El Granada de Pacheta despista al más pintado

Justo Ruiz

Justo Ruiz

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:30

Comenta

Siete jornadas después, el Granada vuelve a rodar escaleras abajo. El equipo, que había encadenado unas semanas subiendo de peso, sufrió en Pucela una dolorosa ... recaída que le mantiene en el sótano de la Liga, ese lugar de ambiente viciado y escasa luz natural. El balance es paupérrimo: dos victorias, cinco empates y cinco derrotas, incompatible con cualquier aspiración que no sea salvar el pellejo en Segunda y con un extraordinario sufrimiento. El futuro está por escribir, pero ahora mismo la proyección de puntos al ritmo al que cabalga el equipo es preocupante.

