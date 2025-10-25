En busca de la llave del gol

El Granada de Pacheta busca con urgencia la llave del gol. Su equipo sigue mostrando su incompetencia ofensiva cuando necesita atacar los partidos. Se ha ... convertido en un problema grave que tendrá que solucionar si quiere mantener la categoría. No perdió, volvió a cerrar su portería, mostró que se ha convertido en un equipo difícil de ganar, sobrio, consistente, un bloque de hormigón, pero sin ningún adorno ante la portería rival. El conjunto, que lleva cinco jornadas sin perder, con 9 de los últimos 15 puntos, no encuentra esa llave. ¿Defiende bien? Claro. ¿Ataca mal? Clarísimo. Aunque ya se conocían las dificultades ofensivas, sorprende que el Granada siga sin saber cómo abordarlo. Desparrama incapacidad ante la meta contraria y le bastó un blindaje de un buen nivel para repeler todos los ataques de su enemigo. A estas alturas no sorprende a nadie que tenga la pólvora mojada. La propuesta, de momento, es la consistencia, la portería a cero, que el rival apenas genere peligro y aprovechar las oportunidades.

Podremos entrar en consideraciones estéticas, pero dejándolas un poco al margen es evidente que el plan del Granada en defensa funciona. El muro que ha levantado en torno a la portería, que lleva dos partidos seguidos sin encajar, es la plasmación de una idea, la de la consistencia para aprovechar el poco gol y sumar puntos en la tabla para buscar la salvación. Ese guion fue suficiente para empatar ante un conjunto andorrano de perfil discreto pero que tuvo minutos de más fútbol que el Granada, pero no pudo derribar un muro que, si no se destruye, es un camino claro para alcanzar el objetivo: la permanencia. La otra senda que tiene que encontrar con rapidez es la del gol. Sin goles no hay pomada para el conjunto de Pacheta. El Granada corre peligro de muerte por su falta de pegada. La fragilidad ofensiva es la principal amenaza de descenso. En la pisada importante, la del gol, el equipo granadino carece de maldad. Es su cara más gris.

El Granada recibe al Cádiz con el objetivo de conseguir una victoria que le permita salir de la zona peligrosa de la clasificación. El cuadro gaditano pondrá a prueba la capacidad del equipo rojiblanco para sumar su segunda victoria en casa. Los de Pacheta afrontan la cita cargados de moral tras cinco jornadas sin perder. Su rival, que en la pasada jornada sufrió su primera derrota en su estadio, buscará recuperar el liderato perdido. Es obvio que, dada la igualdad de la categoría, la derrota llegará en algún momento, pero hará bien el conjunto granadino en estirar lo máximo posible esta dinámica positiva para abandonar los puestos de descenso. En ese objetivo el factor de Los Cármenes es vital. El Granada solo subirá en la tabla clasificatoria si se hace fuerte ante su gente.