Rodelas, Owen, Pascual y Pablo Saénz salen al césped . A. C. R.

Opinión Granada CF

En busca de la llave del gol

La otra mirada ·

La propuesta, de momento, es la consistencia, la portería a cero, que el rival apenas genere peligro

Justo Ruiz

Justo Ruiz

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:19

El Granada de Pacheta busca con urgencia la llave del gol. Su equipo sigue mostrando su incompetencia ofensiva cuando necesita atacar los partidos. Se ha ... convertido en un problema grave que tendrá que solucionar si quiere mantener la categoría. No perdió, volvió a cerrar su portería, mostró que se ha convertido en un equipo difícil de ganar, sobrio, consistente, un bloque de hormigón, pero sin ningún adorno ante la portería rival. El conjunto, que lleva cinco jornadas sin perder, con 9 de los últimos 15 puntos, no encuentra esa llave. ¿Defiende bien? Claro. ¿Ataca mal? Clarísimo. Aunque ya se conocían las dificultades ofensivas, sorprende que el Granada siga sin saber cómo abordarlo. Desparrama incapacidad ante la meta contraria y le bastó un blindaje de un buen nivel para repeler todos los ataques de su enemigo. A estas alturas no sorprende a nadie que tenga la pólvora mojada. La propuesta, de momento, es la consistencia, la portería a cero, que el rival apenas genere peligro y aprovechar las oportunidades.

