Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Irene Ferreras, en una imagen de archivo de IDEAL. Pepe Marín
Irene Ferreras

«Jugar en Los Cármenes con nuestra gente nos dará empuje ante el Badalona»

La entrenadora del Granada femenino valora la previa del encuentro correspondiente a la segunda jornada de Liga F

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:52

Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, valoró el hecho de disputar el primer partido en casa de la Liga F en Los Cármenes. «Jugar en ... este estadio tan bonito es una ilusión muy grande para nosotras. Creo que nos viene bien en este momento en el que tenemos una línea ascendente en lo emocional. Estar con nuestra gente nos dará el empuje necesario para pelear por la victoria», explicó en las redes sociales del club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  2. 2

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  3. 3

    La Alhambra estrena el Carmen de los Porcel, donde irá el museo Amazigh
  4. 4 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  5. 5

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  6. 6 Las 3 rutas y el pequeño monumento de Granada que enamoraron al actor Luke Evans: «Está deseando volver»
  7. 7 Descubre en autobús el patrimonio del Área Metropolitana
  8. 8

    Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años
  9. 9 Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años
  10. 10

    Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Jugar en Los Cármenes con nuestra gente nos dará empuje ante el Badalona»

«Jugar en Los Cármenes con nuestra gente nos dará empuje ante el Badalona»