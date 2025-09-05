«Jugar en Los Cármenes con nuestra gente nos dará empuje ante el Badalona»

Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, valoró el hecho de disputar el primer partido en casa de la Liga F en Los Cármenes. «Jugar en ... este estadio tan bonito es una ilusión muy grande para nosotras. Creo que nos viene bien en este momento en el que tenemos una línea ascendente en lo emocional. Estar con nuestra gente nos dará el empuje necesario para pelear por la victoria», explicó en las redes sociales del club.

Acerca del rival, el Badalona Women, la preparadora señaló que «tiene talento, con una plantilla llena de calidad. Hay que controlar su juego ofensivo, así como algunas individualidades. Además, debemos aprovechar nuestros momentos con balón. Tenemos recursos de sobra para lograr hacer un buen fútbol».

Tras el triunfo en la jornada inaugural del campeonato frente al Levante, Ferreras destacó que ve al equipo «con mucho ánimo, disfrutando el día a día y de cada entrenamiento. Vamos a más, poco a poco nos acercamos a la idea que tenemos en mente. Con victorias se trabaja mejor. Estamos con confianza y puliendo detalles».