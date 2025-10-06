Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manu Lama y Oscar Naasei festejan el tanto del ghanés frente a la Real Sociedad B. J. M. Baldomero
Opinión Granada CF

Media hora angelical

De rebote ·

Distinguí en los ojos que me rodeaban un brillo especial, que denotaba alegría y consciencia de que vivíamos uno de esos momentos especiales

José Quesada

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:54

Podríamos hablar de la tabla clasificatoria, de si salimos o no de los puestos de descenso. De si este equipo puede aspirar a algo más. ... Podemos hablar de que si se le pudo hacer de noche durante la segunda parte. De porque no pudieron disfrutar de la fiesta las jóvenes promesas que había en el banquillo. Podríamos hablar de tantas cosas... Pero déjenme que me centre en esa media hora en la que prácticamente pudimos acariciar el cielo futbolístico. Permítanme que me concentre solo en eso sin importar nada más allá, sin fijarme en clasificaciones y goles 'average'. Déjenme que me abstraiga en la esencia, en el fútbol puro, en esos primeros 30 minutos de partido, porque que en mis 30 años de granadinismo consciente pocas veces vi algo igual.

