Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los jugadores del Granada saltan en una barrera. J. M. B.

Opinión Granada CF

Deseos incumplidos con el Granada

De rebote ·

El 'uno' no subió al marcador con el Cádiz

José Quesada

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:50

Comenta

El otro día, una amiga –que al parecer detesta cumplir años– me confesó que la semana pasada había sido su conmemoración y que el reciente ... viaje que había emprendido a Granada había sido por ese motivo. Fruto de ella, acudió a una sesión de spa con unas amigas, comió por el centro visitando sus bares preferidos y estiró la tarde todo lo que pudo finalizándola, contra todo pronóstico –e imagino que más contenta de lo habitual– en un bingo. De allí salió con los bolsillos llenos, tras gritar nada más y nada menos que tres veces la palabra clave. Como sabemos todos los que hemos pisado alguna vez un local así, algo para nada habitual. Según me asegura, la explicación a tal dosis de fortuna es sencilla: simplemente lo deseó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  2. 2 Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla
  3. 3 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  4. 4 Granada comprará un robot policial humanoide para controlar el tráfico
  5. 5 La Guardia Civil descubre 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados en Granada
  6. 6 Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados
  7. 7 El mítico hostal de Granada del que llovió dinero
  8. 8 Los municipios en los que se sintió el terremoto este domingo en Granada
  9. 9 Los jugadores del Maracena, a por el trabajo de sus vidas
  10. 10 «Me acabo de salvar de un desastre en el que se convertiría este viaje a Granada, de no ser porque me di cuenta a tiempo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Deseos incumplidos con el Granada

Deseos incumplidos con el Granada