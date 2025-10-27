Deseos incumplidos con el Granada

El otro día, una amiga –que al parecer detesta cumplir años– me confesó que la semana pasada había sido su conmemoración y que el reciente ... viaje que había emprendido a Granada había sido por ese motivo. Fruto de ella, acudió a una sesión de spa con unas amigas, comió por el centro visitando sus bares preferidos y estiró la tarde todo lo que pudo finalizándola, contra todo pronóstico –e imagino que más contenta de lo habitual– en un bingo. De allí salió con los bolsillos llenos, tras gritar nada más y nada menos que tres veces la palabra clave. Como sabemos todos los que hemos pisado alguna vez un local así, algo para nada habitual. Según me asegura, la explicación a tal dosis de fortuna es sencilla: simplemente lo deseó.

Pensaba en ella mientras veía el partido del Granada el sábado y, siguiendo su ejemplo, deseé con todas mis ganas que Pascual metiera al fin un gol. Sin embargo, con el paso de los minutos, al ver que cada vez más difícil que mi deseo se cumpliera, comencé a pedir que lo metieran Faye o Alemañ, que parece que ven puerta con algo menos de dificultad que nuestro delantero centro. Pero nada. Ni siquiera cuando entraron como revulsivo y bajo el nervioso clamor de la hinchada Rodelas o Pablo Sáenz se cumplió mi deseo. El 'uno' no subió al marcador por mucho que lo desee.

Cuando finalizó el partido volví a la realidad y a recordar todo lo que detesto de los deseos. Porque al igual que no hace tanto deseábamos que Miguel Rubio e Ignasi Miquel fueran una pareja de centrales que marcara época, que Bryan se quedara, que Ricard se serenara o que la 'joya' Arezo la rompiera en nuestro club; este año no tenemos un delantero centro resolutivo por más que lo anhelemos. Recaí que, a diferencia de lo que ocurrió con mi amiga Susi, en el fútbol los deseos absurdos no se materializan soplando velas.