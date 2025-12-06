Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Juan Romero, entrenador del Ceuta. R. I.

Entrenador del Ceuta

José Juan Romero: «En esta categoría todavía estamos de becarios»

«El Granada está en dinámica ascendente con bastantes papeletas de acabar en la parte alta», pondera

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:01

El técnico del Ceuta, José Juan Romero, mostró respeto por el Granada en sala de prensa. «Estos equipos están hechos para subir a Primera lo ... antes posible», abordó. «Está en dinámica ascendente con bastantes papeletas de acabar en la parte alta», añadió. «Será un partido entre dos buenos equipos, de intercambios», destacó Romero. «Tiene futbolistas dinámicos y de calidad, les gusta tener el balón», siguió.

