José Juan Romero: «En esta categoría todavía estamos de becarios»

Entrenador del CeutaJosé Juan Romero: «En esta categoría todavía estamos de becarios»
«El Granada está en dinámica ascendente con bastantes papeletas de acabar en la parte alta», pondera
Granada
Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:01
El técnico del Ceuta, José Juan Romero, mostró respeto por el Granada en sala de prensa. «Estos equipos están hechos para subir a Primera lo ... antes posible», abordó. «Está en dinámica ascendente con bastantes papeletas de acabar en la parte alta», añadió. «Será un partido entre dos buenos equipos, de intercambios», destacó Romero. «Tiene futbolistas dinámicos y de calidad, les gusta tener el balón», siguió.
Con la mitad del camino hecho para la permanencia con sus 24 puntos, Romero puso los pies en el suelo: «Si uno se viene arriba, el entrenador le corta las piernas». «Creo que somos muy consecuentes, desde los jugadores hasta la afición. En agosto no pensaba el míster ni de lejos estar como están ahora», profundizó. «Si nos relajamos vemos lo que pasó en la Copa, que nos gana un equipo, con todos mis respetos, de una categoría inferior», zanjó. «Hay que estar un tiempo en Segunda para asentarse y todavía en esta categoría estamos de becarios», cerró.
