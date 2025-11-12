Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Arnaiz arma el disparo para su gol al Zaragoza. José Miguel Baldomero
Goleador en el Granada

José Arnaiz vuelve a marcar un año después

El último tanto del delantero con Osasuna fue al Chiclana en la Copa del Rey

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:07

Hubo aficionados del Granada que no entendieron que José Arnaiz no pasara el balón a Pablo Saénz cuando encaró al portero del Real Zaragoza para ... sentenciar el último partido en Los Cármenes. El delantero de 30 años ya corrió a excusarse con su compañero tras definir él mismo, y este pareció perdonárselo al abrazarle. Al talaverano le hacía falta ese gol. No en vano, llevaba justamente un año sin marcar.

