José Arnaiz vuelve a marcar un año después

Hubo aficionados del Granada que no entendieron que José Arnaiz no pasara el balón a Pablo Saénz cuando encaró al portero del Real Zaragoza para ... sentenciar el último partido en Los Cármenes. El delantero de 30 años ya corrió a excusarse con su compañero tras definir él mismo, y este pareció perdonárselo al abrazarle. Al talaverano le hacía falta ese gol. No en vano, llevaba justamente un año sin marcar.

El último tanto de Arnaiz con Osasuna tuvo lugar el 5 de noviembre de 2024 con el Chiclana de División de Honor en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Entonces aprovechó un gran centro de Nacho Vidal desde la banda derecha para cabecear al fondo de las redes el que supuso la tercera diana de su equipo allí hacia una 'manita' pese a ir 0-0 al descanso. Ni lo celebró apenas, como si le diera reparo. No volvió a marcar ese curso, con tres bingos el ejercicio anterior; uno de ellos, también en el torneo del KO con el Castellón aún en Primera RFEF.

Más allá de aquella visita al Chiclana, Arnaiz únicamente fue titular con Osasuna en Montjuic la temporada pasada y acabó sustituido al descanso. Esa falta de ritmo le condenó durante su adaptación al Granada, ya como hombre libre y tras desestimar a la recién descendida UD Las Palmas. No debutó en verano hasta el torneo de presentación con el Al-Ain y, pese a los detalles que mostró en Eibar, se fue al banquillo tras la derrota posterior con el Mirandés en Los Cármenes mientras Pacheta buscaba una mayor solidez en su equipo.

Un revulsivo útil

La lesión fibrilar en el isquiosural izquierdo que Arnaiz sufrió en octubre supuso un nuevo obstáculo en el camino de un futbolista que ya se quedó sin minutos durante las salidas a Burgos y Huesca. Pacheta le devolvió la titularidad en la Copa y su gol al Zaragoza le alegró sobremanera, consciente de la pólvora que aún posee como integrante de una plantilla a la que no le sobra. No en vano, y más allá de los tres goles de Pedro Alemañ, apenas han repetido Jorge Pascual, Álex Sola y Souleymane Faye; este último, con un doblete a la Real Sociedad B. El Granada espera recuperar un revulsivo útil ya sea en banda o centrado.