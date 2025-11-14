José Alberto: «El Granada juega con una identidad clara»

Próximo rival del GranadaJosé Alberto: «El Granada juega con una identidad clara»
El técnico del Racing no busca excusas en las bajas de sus internacionales
Sergio Herrero
Santander
Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:52
José Alberto López, entrenador del Racing, calificó así al Granada en su rueda de prensa. «Es un equipo que, de los últimos nueve partidos, contando ... el de Copa, sólo ha perdido uno, el de Valladolid, en el tramo final y de penalti. Tuvo un inicio muy complicado, pero compite muy bien. Es un equipo que juega con mucha amplitud, con una identidad muy clara. Con extremos abiertos, jugadores con experiencia, capacidad para llevar el ritmo del partido... es muy buen equipo y eso demuestra la dificultad de la categoría», expresó.
Se le preguntó por las derrota con Las Palmas y los goles encajados: «Lo que me preocupa es jugar bien o jugar mal y el otro día no jugamos bien. Estuvimos muy poco agresivos con y sin balón. Me preocupa hacer las cosas bien. Me gustaría recibir pocos goles o no recibir ninguno, claro. Estamos trabajando bien para conseguir ser un equipo más sólido, pero lo que importa es jugar bien o ganar partidos. No me importa tanto el no recibir goles, sólo que el equipo juegue bien para conseguir ganar el máximo de partidos».
José Alberto mandó un mensaje de confianza a su plantilla en una jornada en la que tendrá cuatro bajas por la ventana de selecciones: Andreev, Gustavo Puerta, Jeremy y Peio Canales: «Las bajas por las convocatorias de selecciones son las que son, pero no pensamos en las bajas que tenemos, sino en las soluciones, en que los jugadores que tenemos aquí son muy buenos y que van a demostrarlo».
