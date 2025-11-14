Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Alberto, durante una sesión en los Campos de Sport. Roberto Ruiz

Próximo rival del Granada

José Alberto: «El Granada juega con una identidad clara»

El técnico del Racing no busca excusas en las bajas de sus internacionales

Sergio Herrero

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:52

Comenta

José Alberto López, entrenador del Racing, calificó así al Granada en su rueda de prensa. «Es un equipo que, de los últimos nueve partidos, contando ... el de Copa, sólo ha perdido uno, el de Valladolid, en el tramo final y de penalti. Tuvo un inicio muy complicado, pero compite muy bien. Es un equipo que juega con mucha amplitud, con una identidad muy clara. Con extremos abiertos, jugadores con experiencia, capacidad para llevar el ritmo del partido... es muy buen equipo y eso demuestra la dificultad de la categoría», expresó.

