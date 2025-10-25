Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jorge Pascual se desespera en Los Cármenes durante el derbi con el Cádiz. José Miguel Baldomero

Granada CF - Cádiz CF | La contracrónica

Jorge Pascual sigue seco

Ni el delantero almeriense ni el resto de sus compañeros consiguen ver puerta pese a la multitud de ocasiones durante el derbi con el Cádiz, sin que ni tan siquiera los esfuerzos de Alemañ y el resto por acompañar en el área surtan efecto

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:42

Comenta

Tampoco contra el Cádiz pudo Jorge Pascual romper su mal fario con el gol. Ni él ni el resto de sus compañeros consiguieron ver puerta ... pese a disponer de multitud de ocasiones, y sin pólvora, al Granada no le queda otra que seguir sumando de uno en uno como dudosa inercia para salir de los puestos de descenso pronto y alejarse lo antes posible. Lo del gol no es cosa exclusiva de Pascual, pero sí es el mayor responsable y como tal debe asumirlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  2. 2 Una deflagración en una fábrica de Armilla alarma a los vecinos
  3. 3 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  4. 4 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  5. 5

    El AVE madrugador esquiva la doble parada en Antequera y recorta diez minutos el viaje
  6. 6 Un estudio granadino sobre el cáncer de vejiga recibe el primer premio a la Mejor Comunicación Científica
  7. 7 El espectacular paisaje otoñal de la Alpujarra que atrae a visitantes de todo el país
  8. 8 El sendero desconocido de las Riquelminas en Granada
  9. 9 Hacienda anuncia un cambio importante para millones de usuarios de Bizum en 2026
  10. 10 Detenido un chatarrero de Granada por presunta recepción de cobre robado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jorge Pascual sigue seco

Jorge Pascual sigue seco