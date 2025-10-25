Jorge Pascual sigue seco

Tampoco contra el Cádiz pudo Jorge Pascual romper su mal fario con el gol. Ni él ni el resto de sus compañeros consiguieron ver puerta ... pese a disponer de multitud de ocasiones, y sin pólvora, al Granada no le queda otra que seguir sumando de uno en uno como dudosa inercia para salir de los puestos de descenso pronto y alejarse lo antes posible. Lo del gol no es cosa exclusiva de Pascual, pero sí es el mayor responsable y como tal debe asumirlo.

Pacheta mantuvo a Pascual como titular por octava jornada consecutiva, sin 'banquillazo' alguno desde su debut, y el almeriense salió dispuesto a marcar cuanto antes para sacarse la presión de encima. Con la cabeza, primero, Kovacevic le quitó de encima un saque de esquina de Sergio Ruiz y luego remató alto un centro de Álex Sola desde la banda derecha, incapaz de picar el frentazo. A los diez minutos lo intentó con la zurda desde la frontal, pero le dio de lleno en la cabeza a Baïla Diallo, que además venía de fuera de juego.

Pascual seguía mostrándose más cómodo fuera del área que dentro, abriendo el juego como organizador, como si quisiera cambiarse los papeles con Pedro Alemañ cuando este se afanaba por apoyarle con más intuición por momentos. Cerca de la media hora ya se quedó relamiéndose tras un adelantamiento espectacular de Faye sobre Iza, pero ni previno el rechace que dejó el portero Aznar. Antes del descanso, y después de que Sola perdonase la más clara del Granada en la primera parte, el punta intentó aprovecharse de un despeje errático del lateral derecho tras un envío en largo de Luca Zidane pero el latigazo se le fue muy desviado, sin la fe de compañera.

Una presión agresiva de Pascual nada más empezar el segundo acto estuvo a punto de tener recompensa con un tiro de Rubén Alcaraz desde lejísimos. El almeriense pareció con un brío nuevo, más enchufado al juego, y una pugna antes de un saque de esquina le costó una tarjeta amarilla incluso. Seguía, con todo, sin mostrar ambición alguna por cargar el área cuando descargaba a banda.

No iba a ser Pascual precisamente, no obstante, quien coleccionara las ocasiones del Granada. Entre los cabezazos de Manu Lama y Rubén Alcaraz, y otra ocasión idónea para Sergio Ruiz sobre la media luna en la que tardó en cargar la pierna, a los rojiblancos se le escapaban sin marcar sus mejores minutos en el derbi. Al almeriense, sin remates, apenas le quedaba pedir un inocente penalti que al menos se revisó por deferencia.

A Pascual sí le encontraría a la hora Alemañ al espacio, con una asistencia estupenda para que definiera con la izquierda, pero Aznar desvió lo justo. Enardecido, sí logró picar un cabezazo al saque de esquina posterior que bien pudo dar en la mano de un futbolista del Cádiz, pero desde la sala VOR le echaron aún menos cuentas que al anterior.

Pacheta introdujo a Sergio Rodelas como primer revulsivo para ofrecerle a Pascual un compañero que le pusiera buenos centros, pese al amago de ponerlo a pie cambiado. Ni el primer envío del canterano fue bueno ni el delantero hizo mucho por sacarle nada potable. Un disparo precipitado del granadino en un contragolpe a continuación le costó una de las mayores broncas que se han visto del entrenador burgalés desde que dirige en Los Cármenes, con Pascual en el área.

La segunda tacada de cambios sí acabó con Pascual en el banquillo, después de renunciar a un último centro a la olla tras soltar la bola a un costado, para que Faye acabara de '9' al igual que en Andorra. También él seguía con la escopeta por engrasar. A lo mejor sí que habría que haber convocado a Rayan Zinebi.