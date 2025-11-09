Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Pascual celebra el gol que inició la remontada al Real Zaragoza. José Miguel Baldomero

Protagonista en el Granada

Pascual: «Algo de razón tendría Pacheta al defenderme»

«Sé que tengo gol, aunque haya unos partidos en los que marque y otros en los que no, pero siempre pienso en hacer lo que pueda por el equipo, sacrificándome», remarca

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:13

Jorge Pascual celebró la remontada del Granada sobre el Real Zaragoza a partir de su gol para el empate. «Empezamos bastante mal porque encajar un ... gol durante los primeros minutos y en casa siempre es difícil de digerir, pero llevamos el partido a lo que queríamos, a tener el balón en su campo, y tuve la suerte de marcar mi primer gol aquí. Sabíamos la situación en la que estaba el Zaragoza y que necesitaba ganar, como nosotros, y lo aprovechamos para conseguir otros dos goles en la segunda parte. Con ventaja tiendes a ir hacia atrás y a ceder el balón pero la grada nos ayudó bastante a mantener el resultado y cerrar el partido», analizó el delantero.

