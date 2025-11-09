Pascual: «Algo de razón tendría Pacheta al defenderme»

«Sé que tengo gol, aunque haya unos partidos en los que marque y otros en los que no, pero siempre pienso en hacer lo que pueda por el equipo, sacrificándome», remarca

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:13 | Actualizado 22:33h. Comenta Compartir

Jorge Pascual celebró la remontada del Granada sobre el Real Zaragoza a partir de su gol para el empate. «Empezamos bastante mal porque encajar un ... gol durante los primeros minutos y en casa siempre es difícil de digerir, pero llevamos el partido a lo que queríamos, a tener el balón en su campo, y tuve la suerte de marcar mi primer gol aquí. Sabíamos la situación en la que estaba el Zaragoza y que necesitaba ganar, como nosotros, y lo aprovechamos para conseguir otros dos goles en la segunda parte. Con ventaja tiendes a ir hacia atrás y a ceder el balón pero la grada nos ayudó bastante a mantener el resultado y cerrar el partido», analizó el delantero.

«Sé que tengo gol, aunque haya unos partidos en los que marque y otros en los que no, pero siempre pienso en hacer lo que pueda por el equipo, sacrificándome. Lo más importante es ganar», remarcó Pascual. El delantero agradeció la defensa continua de Pacheta y sus piropos al defender que acabará volviendo al Villarreal: «Ojalá, pero a día de hoy pertenezco al Granada y me ciño al club que apostó por mí aunque mantenga opciones de recompra. Estoy cerca de casa, de mi familia y de mis amigos, y espero hacer cosas grandes aquí. Pacheta me transmitió tranquilidad desde el principio porque ayudaba mucho al equipo, sin cegarme con el gol, y en tres partidos marqué cuatro goles; algo de razón tendría, digo yo».

