Granada CF

Granada CF

Jorge Pascual pasa de meses en blanco a tres partidos seguidos haciendo goles

Pacheta nunca le perdió la fe

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:01

Diez partidos, con ocho titularidades en ellos, estuvo Jorge Pascual sin celebrar un gol propio pese a jugar de delantero centro. Pacheta nunca le perdió ... la fe pese a todo. Lo alabó con generosidad, si bien es cierto que no tenía otra alternativa como punta nato ante la lesión de Moha Bouldini. En cualquier caso, la paciencia le dio sus frutos. Se estrenó en la Copa del Rey con un doblete ante uno de sus exequipos, el modesto Roda, y su estela siguió brillante tanto en Valladolid, aunque el Granada perdiera, como con el Zaragoza, marcando la primera diana con un gran desmarque, a pase de Faye, y contribuyendo al empate con el toque básico para Alemañ remachara.

