Jorge Pascual pasa de meses en blanco a tres partidos seguidos haciendo goles

Diez partidos, con ocho titularidades en ellos, estuvo Jorge Pascual sin celebrar un gol propio pese a jugar de delantero centro. Pacheta nunca le perdió ... la fe pese a todo. Lo alabó con generosidad, si bien es cierto que no tenía otra alternativa como punta nato ante la lesión de Moha Bouldini. En cualquier caso, la paciencia le dio sus frutos. Se estrenó en la Copa del Rey con un doblete ante uno de sus exequipos, el modesto Roda, y su estela siguió brillante tanto en Valladolid, aunque el Granada perdiera, como con el Zaragoza, marcando la primera diana con un gran desmarque, a pase de Faye, y contribuyendo al empate con el toque básico para Alemañ remachara.

Pascual está cambiando los dientes con el paso de las jornadas. Siempre se le vio buena planta y ciertos recursos técnicos. Todos interesantes fuera del área, pero con poca incidencia en ella. Ahora, tras el 'tuneo' de Pacheta, cuerpea mejor, remata más y se entiende mejor con el resto de sus compañeros. Especialmente prolífica parece su producción junto a Faye, que le detecta mejor que nadie.

Pascual firmó su mejor actuación desde que viste la camiseta rojiblanca. Tuvo opciones de meter algún balón más en la red, pero Adrián se le impuso bajo palos. Pacheta le pide que repita una y otra vez lo que hace bien. Considera que, con sus características, puede llegar lejos como atacante.

No tenía mucha costumbre de ser referencia y sí de acompañar a un ariete más referencial. Ahora, con su nuevo rol, un futuro más amplio se le adivina por delante. Quizás se imponía un techo que no tenía. Parece descubrirlo.