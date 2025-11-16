Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Pascual recibe la felicitación de Álex Sola tras su gol al Racing. LaLiga

Jorge Pascual

El Granada CF llevaba nueve temporadas sin un futbolista que marcara en cuatro partidos seguidos

El último fue Youssef El Arabi en 2016, y aún antes, Gorka Pintado llegó a seis y Josemi, a cinco

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:41

Comenta

Hacía nueve temporadas que un futbolista del Granada no marcaba en cuatro partidos oficiales consecutivos hasta la racha actual de Jorge Pascual. El delantero almeriense ... firmado del Villarreal viene protagonizando un insospechado idilio con esta suerte después de haber tardado hasta diez jornadas en estrenarse. Desde su doblete al Roda en cuyas categorías inferiores se formó por la Copa del Rey le vienen sufriendo Valladolid, Zaragoza y Racing.

