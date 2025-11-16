El Granada CF llevaba nueve temporadas sin un futbolista que marcara en cuatro partidos seguidos

Hacía nueve temporadas que un futbolista del Granada no marcaba en cuatro partidos oficiales consecutivos hasta la racha actual de Jorge Pascual. El delantero almeriense ... firmado del Villarreal viene protagonizando un insospechado idilio con esta suerte después de haber tardado hasta diez jornadas en estrenarse. Desde su doblete al Roda en cuyas categorías inferiores se formó por la Copa del Rey le vienen sufriendo Valladolid, Zaragoza y Racing.

Tal y como reseñó el estadístico 'Ighalopedia', el último futbolista que logró este hito de rojiblanco fue Youssef El Arabi en la campaña 2015/16 que el Granada jugó además en Primera división. A un 'hat trick' del marroquí al Levante en Los Cármenes le siguieron nuevos tantos a Celta, Las Palmas y Sevilla para amarrar la última permanencia antes de la compra china del club.

El Arabi ya había marcado en cuatro jornadas seguidas de Primera ante Mallorca, Zaragoza, Levante y Athletic pero se quedó seco en un partido de Copa con el Zaragoza. Aquells fueron, curiosamente, los primeros goles que hizo con el Granada. Aún antes en lo que va de siglo, Gorka Pintado llegó a seis encuentros en la campaña 2007/08 en Segunda B y Josemi, a cinco en la 2005/06 en Tercera.