Jorge Pascual genera dudas como '9'

El inicio de temporada no sonríe a Jorge Pascual. El almeriense genera dudas como delantero centro del Granada después de encadenar las últimas cinco jornadas ... ligueras –cuatro de ellas como titular– sin lograr recompensa alguna en cuanto a goles o asistencias para un equipo mermado y sin demasiadas alternativas con las que componer su ataque.

El 'ex' del Villarreal y del Eibar aún no sabe lo que es marcar como futbolista nazarí pese a haber disputado un total de 328 minutos desde que arrancó el curso. Las salidas de Lucas Boyé y Shon Weissman, más la lesión de Mohamed Bouldini, dejaron a Pascual como único '9' disponible dentro de la plantilla desde hace varias semanas, un rol que desempeñó en experiencias anteriores aunque sin grandes resultados.

La pasada campaña logró aportar cinco tantos en el Eibar de Antonio Puertas, el último de ellos marcado a finales del pasado marzo. Desde entonces, el atacante atraviesa una fuerte sequía goleadora. Consiguió dejarla a un lado únicamente la semana pasada frente al Real Jaén en el Trofeo del Olivo, cuando anotó el empate a dos –su única diana como granadinista por ahora– antes de que los locales se llevasen el gato al agua en las postrimerías (3-2). En partido oficial, Pascual continúa negado.

Como armero, sus cinco goles respondieron a un patrón muy característico sobre el campo. Aun ocupando la punta de lanza, el mapa de calor de Pascual reflejaba sus apariciones en mayor medida por la zona de tres cuartos, justo por detrás del '9'. Así, se incorporaba al área rival desde la segunda línea, posibilitando jugadas alternativas y encontrando los espacios necesarios para recibir y definir de manera cómoda.

Historial

Anteriormente, pasó el curso 23/24 en el filial del Villarreal en Segunda división, con el que vio puerta en cuatro ocasiones. Elevó su cuenta total a cinco con un tanto logrado con el primer equipo en Copa del Rey. En el 22/23, culminó su etapa en el Juvenil 'groguet' con su primer gol en Primera ante el Atlético de Madrid en una de sus convocatorias iniciales con los 'mayores'.

Sus mejores registros goleadores los alcanzó en el Villarreal C el año anterior –la campaña 21/22–, cuando firmó nueve tantos entre el campeonato doméstico y la UEFA Youth League. Unos números más halagüeños para un delantero todavía por confirmarse como profesional tras cerrar su etapa de formación.

Por lo demostrado hasta ahora en el Granada, Pascual se asemeja más a un segundo punta, alguien capaz de retrasar su posición para buscar el balón y moverlo en beneficio de la fluidez del juego del equipo. Además, sabe detectar los agujeros en las líneas contrarias para superarlas y avanzar, por lo que necesita opciones de pase disponibles en todo momento, algo a lo que Pacheta hacía referencia en la pretemporada con sus intenciones de «cargar el área».

En los últimos compromisos, el técnico empleó al almeriense como ariete ante la falta de efectivos. Mientras que el marroquí se encuadre en la enfermería, lo lógico es que Pascual prosiga. Ya veremos si en solitario o con un socio preferente en la mediapunta. Incógnitas para Pacheta.