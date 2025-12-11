Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Molina, entrenador del Arenas de Armilla, al final de un entrenamiento con su equipo. Pepe Marín

Entrenador el Arenas de Armilla y exjugador rojiblanco

Jorge Molina: «Seguro que me reciben de maravilla en la Ciudad Deportiva del Granada CF»

El alcoyano se enfrenta al Recreativo Granada en el derbi provincial de la próxima jornada en la Tercera RFEF

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 16:21

Jorge Molina regresa este domingo a la Ciudad Deportiva del Granada como entrenador del Arenas de Armilla. Año y medio después de que el club ... le comunicara que Guille Abascal no contaba con su figura en el cuerpo técnico, que sí habían incluido Paco López, Alexander Medina y José Ramón Sandoval, el exfutbolista visita al Recreativo ya como primer técnico en su nueva entidad para un derbi en Tercera RFEF en busca del 'play off' de ascenso.

