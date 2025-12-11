Jorge Molina: «Seguro que me reciben de maravilla en la Ciudad Deportiva del Granada CF»

Jorge Molina regresa este domingo a la Ciudad Deportiva del Granada como entrenador del Arenas de Armilla. Año y medio después de que el club ... le comunicara que Guille Abascal no contaba con su figura en el cuerpo técnico, que sí habían incluido Paco López, Alexander Medina y José Ramón Sandoval, el exfutbolista visita al Recreativo ya como primer técnico en su nueva entidad para un derbi en Tercera RFEF en busca del 'play off' de ascenso.

–Vuelve a la Ciudad Deportiva del Granada. ¿Cómo se siente?

–Es verdad que será un partido especial por volver a un lugar en el que viví muchas cosas, como jugador durante tres años y otros en el cuerpo técnico, pero será diferente al ir como entrenador de otro equipo y enfrentarme al filial. Simboliza mucho tanto para mí como para algunos de mis jugadores y auxiliares que también pasaron por allí. Será bonito. Intentaremos disfrutarlo todos.

–¿Cómo espera que le reciban?

–Seguro que lo harán de maravilla porque mantengo una relación espectacular con muchos de los trabajadores de allí. Me da pena de hecho que sea por la tarde y no pueda coincidir con integrantes de los servicios médicos o con las cocineras, pero veré a mucha gente con la que compartí el día a día y seguro que será una alegría.

–¿Qué recuerdos le vendrán?

–Alguno me vendrá a la cabeza al entrar seguro, pero me centraré en el partido en cuanto entre al vestuario.

–¿Cómo lleva lo de ser entrenador?

–Bien, muy bien, aunque también va por días; hay algunos en los que se hace todo más complicado porque los resultados te influyen mucho más. Como entrenador hay que ir mucho más allá de lo que es el resultado únicamente y centrarse en por qué pasan las cosas. Estoy contento, la verdad, está siendo una experiencia muy positiva. Lo estoy disfrutando, porque estoy muy a gusto, aunque no piense más allá de esta temporada ya que tengo muy en cuenta lo familiar todavía. Con todo, me involucro al 100%.

–La trayectoria del Arenas viene siendo irregular: lo ganó todo en septiembre y no ganó nada en octubre, pero no pierde desde entonces.

–En cuanto a resultados quizás sí que lo sea, pero es que tuvimos varias lesiones y sanciones también que nos llevaron a sacar juveniles incluso mientras intentábamos ser todo lo camaleónicos posibles, como decía Diego Martínez. La derrota en Churriana en concreto nos hizo daño, con lo que supuso; aquellas expulsiones precedieron a nuestro bache. Aun así, no jugamos mal y nos repusimos hasta esta dinámica positiva que nos permite mantenernos arriba desde el principio.

–Son el equipo menos goleado de la categoría, con apenas siete goles en contra. ¿Es mérito del portero Jesús López o también habla de su filosofía como técnico?

–Habla de un trabajo bien hecho como equipo. Jesús está haciendo partidos muy buenos pero si hay un factor que refleje la solidaridad del grupo es este. Todos tienen su mérito y es lo que nos viene manteniendo arriba.

–Reenganchar a Migue Bolívar en ataque le parecerá fundamental...

–Sí, y también a Pablo, aunque sea mucho más joven. Los delanteros necesitan los goles para sentir confianza pero nos aportan mucho más allá de eso. Intento darles consejos específicos sobre cómo moverse y solemos quedarnos aparte los viernes al terminar de entrenar.

–¿Está satisfecho con el rendimiento de un veterano curtido en la élite como Álex Gálvez?

–Sí, nos está dando muchísimo; y ya no solo a nivel futbolístico, sino por su personalidad dentro del campo y a la hora de guiar en el día a día. También contribuye enormemente a los pocos goles que recibimos.

–Ha hecho de un canterano del Granada, como Diego López, uno de sus bastiones.

–Le habría dado algo si se hubiese perdido este partido (ríe). Ha hecho una buena pareja con Álex, como entendimos que pasaría ya en verano; se complementan muy bien. Coincidimos en su día y sabía que nos podía ayudar; le apretamos mucho para que viniera. Creo sinceramente que es un jugador de una categoría superior. Si mantiene su dinámica, aspirará a ir subiendo.

–¿Pidieron al Granada alguna cesión?

–No, más que nada por jugar el Recreativo en la misma categoría y porque también tienen el 'C'.

–¿Cómo ve al Recreativo?

–Muy bien, la verdad es que creo que tiene un buen equipo y que Luis (Bueno) está haciendo un buen trabajo. Le costó empezar, pero era lógico al ser un equipo tan nuevo y sobre todo tan joven; necesitaba tiempo y ahora está en una dinámica positiva al encontrar jugadores que le están dando mucho. Estuve en Churriana y no mereció perder.

–La categoría está preciosa, con tres equipos granadinos en 'play off' y el Recreativo al acecho.

–Sí, está siendo bonita. Todo está muy igualado, con varios equipos cerquita de esos puestos, y valoramos mucho seguir ahí desde el principio.

–¿El ascenso es un objetivo o un sueño?

–Un sueño, un sueño. Hay que tener en cuenta de dónde venimos; de salvarnos con un gol en el tiempo añadido. Tenemos que conservar los pies en el suelo y valorar el crecimiento del día a día. Competir donde lo estamos haciendo es ya un éxito.

–Todavía le cuesta asomar por Los Cármenes...

–La temporada pasada me la tomé como desconexión y en esta, apenas tengo tiempo por todos los partidos de la categoría que tengo cerca. Además, ahora comento el Betis en la Europa League. Le guardo a la familia el tiempo libre que tengo.

–¿Aprecia evolución en el equipo de Pacheta?

–Sí, como al Recreativo. También le costó al principio, con tanta gente nueva y joven que venía de categorías inferiores incluso, pero lo veo al alza y cada vez compite mejor y con más seguridad. De ahí que los resultados sean cada vez más positivos; Pacheta está haciendo un gran trabajo.

–¿Qué le parece Jorge Pascual?

–Aportaba al equipo mucho más que goles aunque sea lo que se le pida a los delanteros. Le venía faltando suerte pero, a menudo, el primer gol es el que más cuesta; una vez abierta la lata, se ve puerta con mucha más facilidad.

–¿Qué firma a final de temporada?

–Por pedir, pediría lo mejor tanto para el Arenas como para el Granada y el Recreativo porque también se lo deseo. Ojalá ascendiéramos todos, pero es como la carta a los Reyes Magos. Nosotros seguiremos trabajando como lo estamos haciendo, paso a paso en nuestro caminito para ver por qué podemos luchar.