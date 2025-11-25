Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pablo Sáenz se despide de Insua ante el Zaragoza. José Miguel Baldomero

Granada CF

Jon Morcillo, una posible clave en el futuro de Pablo Sáenz

Una salida del extremo del Albacete a Primera división en el mercado invernal abriría un hueco factible al extremo navarro si los manchegos realmente hacen una oferta por sus servicios

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:12

Comenta

Jon Morcillo se puede convertir en una posible clave en el futuro de Pablo Saénz, futbolista del Granada CF. Morcillo, extremo izquierdo del Albacete, de ... 27 años, es uno de los jugadores más cotizados de la plantilla de los manchegos, con cuatro goles y tres asistencias en su haber esta temporada, y acaba contrato el 30 de junio, como el propio Pablo. Natural de Amorebieta, al interés de equipos vascos se une el del Real Oviedo, según refleja el periodista Ángel García, especializado en el mercado de fichajes. Los asturianos le querrían incorporar en el mes de enero si sacan a Hassan. Si Morcillo apretara en su salida, generaría un hueco en la plantilla del Albacete, que bien podría empujar una intentona por Pablo Sáenz.

