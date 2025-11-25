Jon Morcillo, una posible clave en el futuro de Pablo Sáenz

Jon Morcillo se puede convertir en una posible clave en el futuro de Pablo Saénz, futbolista del Granada CF. Morcillo, extremo izquierdo del Albacete, de ... 27 años, es uno de los jugadores más cotizados de la plantilla de los manchegos, con cuatro goles y tres asistencias en su haber esta temporada, y acaba contrato el 30 de junio, como el propio Pablo. Natural de Amorebieta, al interés de equipos vascos se une el del Real Oviedo, según refleja el periodista Ángel García, especializado en el mercado de fichajes. Los asturianos le querrían incorporar en el mes de enero si sacan a Hassan. Si Morcillo apretara en su salida, generaría un hueco en la plantilla del Albacete, que bien podría empujar una intentona por Pablo Sáenz.

De momento, todo forma parte del terreno de la especulación. Aparte de Morcillo, el Alba tiene como extremos al exrojiblanco Antonio Puertas, Lazo y Valverde. Incluso Agus Medina puede jugar escorado a la banda derecha, la zona preferida de Pablo. El nazarí tiene una oferta para renovar por cuatro campañas por parte de los rojiblancos, cursada antes de la 'crisis' ocasionada en redes sociales, cuando limpió parte de su perfil en Instagram de fotos del Granada.

Por ahora, no hay movimiento entre clubes y el jugador se entrena con normalidad, si bien lleva dos encuentros sin minutos, tanto en el partido con el Racing de Santander en el Sardinero como frente al Córdoba en Los Cármenes. En el anterior, con el Zaragoza, salió al borde del alargue.

Todavía queda algo más de un mes para el bazar invernal, así que habrá tiempo de ver si Pacheta le da nuevas oportunidades o si hay algún tipo de castigo por su parte, aunque no lo haga público. Pablo no presenta problemas físicos y se ejercita con normalidad junto a sus compañeros.