Como viene siendo habitual, el Granada dejó una buena imagen en sus últimos dos encuentros. El equipo dio un paso adelante en Copa, lo que ... conllevará la siempre apetitosa visita de un Primera como el Rayo. Por otro lado, se cosechó un nuevo empate en Liga.

Por supuesto que la situación es más cómoda que hace un mes. La diferencia entre descenso y 'play off' es de solo de siete puntos, con el equipo nazarí a solo dos de la 'zona roja'. De haber conseguido los tres puntos, se estaría a cuatro ella, y a tiro de una sola victoria de alcanzar los puestos de privilegio. Empatar, te sostiene. Perder, te mete en problemas. Ganar, te hace soñar. Aquí radica la importancia de este momento de la temporada.

Un banal despiste en un lance del juego que sea decisivo en el desenlace del partido tendrá un impacto directo en la clasificación. Lo igualada que está la Liga forma parte de esta caprichosa Segunda. De ahí, el miedo a perder, el pánico a caer en descenso y que la espeluznante trituradora de entrenadores se active cuando una dinámica derrotista hace acto de presencia en un club.

Casi un tercio de los equipos han cambiado de técnico, y es que ese miedo a perder hace que el lema de «un puntito más», en su sentido literal, empiece a resultar, incluso, reconfortante por el mero hecho de no caer derrotado. No obstante, el equipo rojiblanco horizontal ha dado un paso adelante en lo que va de Liga con respecto al resto de competidores, teniendo en cuenta que su particular competición empezó con, prácticamente, cinco jornadas de retraso. De ahí que podamos, y debamos, exigir el mismo lema de «un puntito más», pero en sentido figurado.

Una inyección de energía, ese punto más del que hablamos, que llegará proporcionalmente a la confianza que empieza a desprender el equipo, supondrá que algún marcador se desnivele a favor, y, por ende, un salto cualitativo en la tabla. Por todo, «un puntito más». Reflexionemos pues.