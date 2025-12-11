Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manu Lama, frente a Bodiger. José Miguel Baldomero

Opinión Granada CF

Un puntito más

COMPETIR, APRENDER, DISFRUTAR ·

El equipo rojiblanco horizontal ha dado un paso adelante en lo que va de Liga con respecto al resto de competidores

Jaime Morente

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 21:57

Como viene siendo habitual, el Granada dejó una buena imagen en sus últimos dos encuentros. El equipo dio un paso adelante en Copa, lo que ... conllevará la siempre apetitosa visita de un Primera como el Rayo. Por otro lado, se cosechó un nuevo empate en Liga.

