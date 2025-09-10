Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mohamed Bouldini, durante un parón en el partido del Granada contra el Málaga. J. M. Baldomero
Opinión Granada CF

Primer set, clave

Competir, aprender, disfrutar ·

El primer tramo de Liga a veces se ningunea, pero acaba siendo tan irremontable como decisivo

Jaime Morente

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:32

Un punto de doce posibles supone un comienzo poco alentador para el Granada. Y es que, hacer bien las cuentas en este primer set de ... competición, resulta fundamental. El primer tramo de Liga a veces se ningunea, no se respeta. Y, a la vista está, que acaba siendo, en muchas ocasiones, tan irremontable como decisivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  2. 2

    Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en Huétor Santillán
  3. 3

    Una granadina pleitea para ser reconocida como hija legítima con el abogado especializado en casos de famosos
  4. 4

    Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro
  5. 5

    La Guardia Civil abre una investigación por la muerte de un vecino de Moraleda de Zafayona
  6. 6 El impresionante menú degustación que triunfa en pleno centro de Granada
  7. 7 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  8. 8 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  9. 9

    Junta y Diputación retiran tres obras a la empresa de la trama Koldo para evitar su paralización
  10. 10 El pueblo de la provincia de Granada que posee una fuente de vino gratis desde 1967

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Primer set, clave

Primer set, clave