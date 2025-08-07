Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Menores asisten a un partido de categorías inferiores en Granada. Blanca Rodríguez
Opinión Granada CF

Falta calle, peligro

Competir, aprender, disfrutar ·

La revolución digital comienza a hacer estragos en la juventud y en el deporte profeisonal, con 'niños burbuja' pendientes de aplicar hábitos de vida saludable

Jaime Morente

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:08

La revolución digital, esa que nos mantiene secuestrados, cognitiva y físicamente, por dispositivos móviles, plataformas y redes sociales, también afecta al mundo del deporte.

Hablamos ... de situaciones cada vez más preocupantes, cuyos efectos secundarios pueden acabar siendo devastadores tanto para la salud, como para el espectáculo. Es así, las dos orientaciones posibles del deporte como tal convergen ante lo que podemos denominar 'amenaza digital'. Y es que a los adolescentes contemporáneos poco o nada se les puede exigir en términos de intensidad en las clases de Educación Física. El poco hábito por la actividad lúdica con movimiento, así como su nula cultura del esfuerzo, unido a la sobreprotección de los padres, carentes de lo anterior en la mayoría de las ocasiones, hacen que la sociedad de 'niños burbuja' sea la imperante en esta etapa tan importante como infravalorada a la hora de inculcar hábitos perdurables de vida saludable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

