Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rojiblanco Rubén Alcaraz despeja un balón contra el Racing. Luis Palomeque

Opinión Granada CF

Aprender sin perder

Competir, aprender, disfrutar ·

La imagen mostrada en el segundo tiempo por el Granada en El Sardinero permitió al aficionado volver a la senda del optimismo y la ilusión

Jaime Morente

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:45

Comenta

La imagen mostrada en el segundo tiempo en El Sardinero permitió al aficionado nazarí volver a la senda del optimismo y la ilusión. Todo aquel ... que no desconectara el televisor al final de la primera parte fue premiado. El Granada se divirtió, generó diversión y, lo más importante, en casa de uno de los rivales a batir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  2. 2 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  3. 3 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  4. 4 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  5. 5 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  6. 6 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  7. 7

    Detenido en Granada por robar material en la empresa de ascensores en la que trabajaba
  8. 8

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  9. 9 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  10. 10 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aprender sin perder

Aprender sin perder