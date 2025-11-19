Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El granadino Isma Ruiz, durante un entrenamiento con el Córdoba. R. I.

Exrojiblanco

Isma Ruiz: «Aunque esté abajo, no podemos confiarnos contra el Granada»

«Han dado un paso importante; le empataron al Racing en un partido muy complicado», comenta el centrocampista granadino del Córdoba en la previa del debri

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

Isma Ruiz, centrocampista granadino y exrojiblanco del Córdoba, avisó sobre el Granada ante los medios de comunicación por la previa del derbi. «Aunque esté abajo ... en la clasificación, no podemos confiarnos. El Granada ha dado un paso adelante. El otro día le empataron al Racing un partido muy complicado. Con la igualdad que hay, por que esté en peor posición no quiere decir que sea un peor equipo», valoró.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

