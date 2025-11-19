Isma Ruiz: «Aunque esté abajo, no podemos confiarnos contra el Granada»

Isma Ruiz, centrocampista granadino y exrojiblanco del Córdoba, avisó sobre el Granada ante los medios de comunicación por la previa del derbi. «Aunque esté abajo ... en la clasificación, no podemos confiarnos. El Granada ha dado un paso adelante. El otro día le empataron al Racing un partido muy complicado. Con la igualdad que hay, por que esté en peor posición no quiere decir que sea un peor equipo», valoró.

«Nosotros lo afrontamos como un partido más, con mucha ilusión y sobre todo con ganas de reivindicarnos y sacar los tres puntos que perdimos este pasado fin de semana. Tenemos que ganarlos allí en Los Cármenes», prosiguió antes de subrayar las bajas con las que llegará el conjunto de Iván Ania a Granada.

«Son ausencias importantes, pero ya se vio el otro día que todo el equipo está enchufado, tanto los que juegan más como los que menos. Tenemos ganas de darlo todo allí. Yo me encuentro al 100% en el plano físico. Debemos jugar como el equipo que venimos siendo, con esa señal de identidad, de tener las ideas claras tanto en nuestra área como en la suya, y defensivamente ser muy fuertes, porque ahora ellos tienen más gol que antes», cerró.