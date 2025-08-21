Irene Ferreras: «Nos ilusiona la Copa Andalucía»

Rafael Lamelas Granada Jueves, 21 de agosto 2025, 08:27 Comenta Compartir

Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, celebró el pase de su equipo a la final de la Copa Andalucía, que se celebrará este próximo domingo a las 10 horas. Lo hizo, no sin apuros, derrotando al Málaga, conjunto de 2ª RFEF, dos categorías por debajo de las nazaríes.

«Creo que fue un partido bonito. Pese a ser dos equipos de categorías diferentes, el buen hacer del Málaga en su faceta defensiva nos dificultó las situaciones de llegada al área. Hizo un partido interesante y nos puso en dificultad. Mejoramos en cosas y la dinámica de la pretemporada es ascendente. Tuvimos el control del juego en la gran mayoría del encuentro, probamos diferentes registros de iniciación y muchas relaciones exteriores y de última línea. Nos falta precisión en los últimos metros, pero son cosas que llevando estas semanas de trabajo es normal. Aun así, lo seguimos intentando, con un ejercicio de paciencia hasta que encontramos el gol», reflexionó.

«Es positivo por la victoria, por llegar a la final y porque el equipo sigue puliendo mecanismos», extendió. «Ahora tendremos un partido diferente, más de tú a tú, que nos permitirá tener más espacios. Nos medimos al Sevilla hace poco más de dos semanas. Veremos si hemos mejorado nuestras prestaciones. Nos ilusiona por la Copa Andalucía y cerrar bien la pretemporada. Será un rival importante para medirnos» concluyó.

Por su parte, Sonya Keefe, la goleadora, se expresó así: «Fue un partido complicado porque el Málaga se metió atrás desde el inicio. Empezamos bien, siendo intensas. Era importante ir con agresividad, pero con tranquilidad también. Cerraron bien los espacios, se hizo difícil entrar, pero por suerte tuvimos una que pudiera entrar».

«Estoy superfeliz. Las delanteras tenemos esa presión de marcar cuando llegamos a un lugar nuevo, se los califica por esto, pero contenta por ayudar al equipo a ganar y espero que vengan muchos más», cerró.

Temas

Granada CF femenino