Investigan a más de 50 participantes en los altercados entre ultras del Granada y del Cádiz

La Policía Nacional investiga a más de 50 personas por la incidentes protagonizados por ultras del Granada, apoyados por radicales del Málaga, y del Cádiz ... en la previa del partido que enfrentó al equipo rojiblanco frente al cadista en Los Cármenes el pasado el 25 de octubre.

Según ha podido saber este periódico, estas personas habrían quedado en libertad tras prestar declaración, aunque el caso permanece bajo secreto de sumario y por el momento no se ha informado de las medidas adoptadas. La Brigada de Información de la Policía Nacional de Granada ha desarrollado la operación este martes en Granada, Málaga y Cádiz en una causa que investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Granada.

Se les acusa de desórdenes públicos y riña tumultuaria. IDEAL ha podido saber por fuentes cercanas al caso que se les podrían imponer sanciones por la Ley del Deporte. Esta contempla multas en función de la gravedad de los hechos:

-De 150 a 3.000 euros en caso de infracciones leves.

-De 3.000,01 a 60.000 euros en caso de infracciones graves.

-De 60.000,01 a 650.000 euros, en caso de infracciones muy graves

Además de las sanciones económicas, a las personas físicas que cometan infracciones de este tipo se les podrá imponer, en función de la gravedad o repercusión social de los hechos, la sanción de desarrollar trabajos sociales en el ámbito deportivo y la sanción de prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo de acuerdo con la siguiente escala:

-Prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período comprendido entre un mes y seis meses, en caso de infracciones leves.

-Prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período entre seis meses y dos años, en caso de infracciones graves.

-Prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período entre dos años y cinco años, en caso de infracciones muy graves.

Encuentro pactado

La pelea tuvo lugar horas antes del partido y, al parecer, los tres grupos implicados habrían contactado previamente para citarse en las inmediaciones del estadio.

Según describieron testigos de los hechos a IDEAL aquel día, un grupo de aficionados del Cádiz que pertenecerían al colectivo ultra 'Brigadas amarillas' marchaban escoltados por varios coches de Policía Nacional hasta que, al llegar la zona de la calle Poeta Gracián, se toparon con un grupo de personas vestidas de negro pero identificadas como hinchas del Granada, con apoyo de radicales del Málaga desplazados a la ciudad, y se desató un enfrentamiento con lanzamientos de botellas, carreras y algún golpe.

En total, los agentes identificaron a 49 personas presuntamente implicadas en los disturbios. La Policía Nacional incautó, además, 34 palos, tres armas (un puño americano, un anillo triple puntiagudo y otro palo) y una bandera además de otras tres actas por droga y dos por desórdenes públicos, con una luna de un vehículo policial dañada. No hubo ni detenidos ni heridos en aquel momento.