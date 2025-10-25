Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vera Molina, con la selección española sub-17. Granada CF

Internacionales del Granada femenino

Vera Molina jugará los octavos del Mundial sub-17

La canterana consagra como titular la clasificación con goleada sobre Costa de Marfil

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:43

Comenta

Vera Molina, canterana del Granada e integrante de la primera plantilla del primer equipo, jugó íntegra la goleada sobre Costa de Marfil para consumar la clasificación para los octavos de final del Mundial sub-17, que afrontará el miércoles.

En cuanto a las internacionales absolutas, Sonya Keefe jugó 85 minutos en el empate a cero de Chile con Venezuela y no tuvieron ni uno ni Manoly Baquerizo en la goleada de Ecuador a Bolivia ni Chika Hirao con Japón en el empate a uno con Italia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  2. 2 El piloto de un Madrid-Granada se niega a volar porque se había excedido ya su horario laboral
  3. 3 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  4. 4 Una deflagración en una fábrica de Armilla alarma a los vecinos
  5. 5 Un preso propina una paliza y le rompe el tabique nasal a un funcionario de la cárcel de Albolote
  6. 6 El parque comercial Granaita anuncia la inminente apertura de Primor u otros negocios
  7. 7 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  8. 8

    El AVE madrugador esquiva la doble parada en Antequera y recorta diez minutos el viaje
  9. 9 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  10. 10 Tres motoristas atacan e increpan a agentes de medio ambiente que les sorprendieron en Sierra Nevada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vera Molina jugará los octavos del Mundial sub-17

Vera Molina jugará los octavos del Mundial sub-17