Vera Molina jugará los octavos del Mundial sub-17

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 25 de octubre 2025, 18:43

Vera Molina, canterana del Granada e integrante de la primera plantilla del primer equipo, jugó íntegra la goleada sobre Costa de Marfil para consumar la clasificación para los octavos de final del Mundial sub-17, que afrontará el miércoles.

En cuanto a las internacionales absolutas, Sonya Keefe jugó 85 minutos en el empate a cero de Chile con Venezuela y no tuvieron ni uno ni Manoly Baquerizo en la goleada de Ecuador a Bolivia ni Chika Hirao con Japón en el empate a uno con Italia.