Luca Zidane despeja un balón de puños durante un entrenamiento. Granada CF - Pepe Villoslada
Internacional del Granada

Luca Zidane recibe la primera convocatoria de Argelia

El portero faltará contra Las Palmas en Los Cármenes, a la espera por Astralaga con la sub-21

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:16

Comenta

Luca Zidane ha recibido ya la primera llamada de Argelia para representar a su selección nacional. El portero del Granada, de quien trascendió el mes ... pasado su decisión de jugar con el combinado de las raíces de su padre Zinedine, faltará contra Las Palmas en Los Cármenes el próximo viernes 10 de octubre por participar en los encuentros clasificatorios para el Mundial del conjunto africano ante Somalia y Uganda de los días 9 y 14.

