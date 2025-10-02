Luca Zidane recibe la primera convocatoria de Argelia

Luca Zidane ha recibido ya la primera llamada de Argelia para representar a su selección nacional. El portero del Granada, de quien trascendió el mes ... pasado su decisión de jugar con el combinado de las raíces de su padre Zinedine, faltará contra Las Palmas en Los Cármenes el próximo viernes 10 de octubre por participar en los encuentros clasificatorios para el Mundial del conjunto africano ante Somalia y Uganda de los días 9 y 14.

Luca regresaría con el tiempo justo además para la visita al Andorra del viernes siguiente. El Granada permanece a la espera todavía por la posible convocatoria a su vez de Ander Astralaga como portero suplente con la selección española sub-21 al igual que en la ventana anterior, cuando faltó en Málaga, con duelos ante Noruega el día 10 y con Finlandia el 14 esta vez.

Con Luca, en cualquier caso, lo más preocupante es que también sea citado para la Copa África que se jugará del 21 de diciembre al 18 de enero. Los recreativistas Iker García y Carlos Guirao alternan por ahora el papel de tercer guardameta del primer equipo.