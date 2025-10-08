Hongla se queda sin jugar también con Camerún

Internacional del GranadaHongla se queda sin jugar también con Camerún
El centrocampista asiste desde el banquillo a la victoria de su selección en Mauricio
Granada
Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:14
Martin Hongla se quedó sin minutos también con Camerún. El centrocampista internacional del Granada asistió desde el banquillo a la victoria de su selección en ... Mauricio, con goles de Ngamaleu y Mbeumo ya en la segunda parte, en un nuevo partido oficial de clasificación para el próximo Mundial. Jugaron en su lugar Arthur Ebong (del Lorient de la Ligue 1 francesa) y Carlos Baleba (del Brighton de la Premier League), este último sustituido a falta de un cuarto de hora por Zambo Anguissa (del Nápoles).
Hongla, que ya no jugó con el Granada durante la 'manita' a la Real Sociedad B, buscará minutos en el encuentro del próximo martes con Angola. Este jueves será el turno del posible debut de Luca Zidane con Argelia en Somalia así como para Gael Joel con Guinea Ecuatorial en Malawi. Ya el viernes podrá estrenarse con la selección española sub-21 Sergio Rodelas durante el amistoso con el combinado de Noruega, con Ander Astralaga como compañero.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión