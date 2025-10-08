Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martin Hongla, a la izquierda, durante un entrenamiento. FECAFOOT

Internacional del Granada

Hongla se queda sin jugar también con Camerún

El centrocampista asiste desde el banquillo a la victoria de su selección en Mauricio

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:14

Comenta

Martin Hongla se quedó sin minutos también con Camerún. El centrocampista internacional del Granada asistió desde el banquillo a la victoria de su selección en ... Mauricio, con goles de Ngamaleu y Mbeumo ya en la segunda parte, en un nuevo partido oficial de clasificación para el próximo Mundial. Jugaron en su lugar Arthur Ebong (del Lorient de la Ligue 1 francesa) y Carlos Baleba (del Brighton de la Premier League), este último sustituido a falta de un cuarto de hora por Zambo Anguissa (del Nápoles).

