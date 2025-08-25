Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Exrojiblanco

Insua firma con el Zaragoza por una temporada

El Granada rescindió su contrato el viernes

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:56

El Real Zaragoza anunció la incorporación del defensa Pablo Insua, exfutbolista del Granada CF. El central rescindió su contrato con el conjunto rojiblanco el pasado viernes, dentro de una 'operación salida' necesaria para la inscripción de los cuatro últimos fichajes de los nazaríes. De hecho, una vez que se hizo oficial la desvinculación de Insua, la página de altas de LaLiga autorizó la presencia de Jorge Pascual.

Insua firma por una temporada por el conjunto maño, después de una campaña accidentada y de baja participación con el Granada. Tuvo muchos altibajos físicos y un rendimiento aciago cuando ya tuvo el alta médica. Este verano, la continuidad de Pacheta le invitaba a cambiar de aires, pues no es un zaguero del perfil que gustan al técnico burgalés. Tras muchas semanas de especulación, negoció la extinción de su contrato y la incorporación a un Zaragoza en el que es director deportivo Chema Indias, quien coincidió con él entre 2015 y 2017 en el Leganés.

