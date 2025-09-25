La incorporación de otro delantero, tarea pendiente para el invierno

Uno de los asuntos pendientes para el Granada en el mercado de verano fue la incorporación de un delantero extra que completara la plantilla. La ... salida de Shon Weissman iba a dejar un hueco en el ataque ante las alternativas de Jorge Pascual y Moha Bouldini. Sin embargo, a pesar de la rescisión del contrato del israelí, su baja no se compensó con una llegada.

Fueron varios los delanteros relacionados con los rojiblancos en esas semanas. Durante unos días el que más sonó fue Etienne Eto'o, pero al final no se concretó y recaló en el Mirandés, que aceptó una cláusula con obligación de minutos disputados. Paradójicamente, aún no ha debutado.

El otro nombre que llegó hasta el último día del 'bazar' estival fue el de Carlos Espí, ariete del Levante, de 20 años. Sin embargo, la ilusión del valenciano era vestir de granota en Primera, a pesar de que su técnico, Julián Calero, le invitó a irse cedido para que cogiera experiencia. Por ahora, apenas 22 minutos entre dos encuentros.

El radar rojiblanco se mueve, pero ya será en enero cuando fije objetivos, si bien todo dependerá de que haya generado algún tipo de liquidez.