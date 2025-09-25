Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carlos Espí. A. B.

Granada CF

La incorporación de otro delantero, tarea pendiente para el invierno

Carlos Espí, del Levante, que sonó hasta el último día del mercado, está contando poco en el conjunto granota

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:12

Uno de los asuntos pendientes para el Granada en el mercado de verano fue la incorporación de un delantero extra que completara la plantilla. La ... salida de Shon Weissman iba a dejar un hueco en el ataque ante las alternativas de Jorge Pascual y Moha Bouldini. Sin embargo, a pesar de la rescisión del contrato del israelí, su baja no se compensó con una llegada.

