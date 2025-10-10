Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iker García despeja el gol olímpico que intentó Iván Gil. José Miguel Baldomero
La contracrónica

A Iker García no le tiembla el pulso

El portero del Recreativo pasa desapercibido durante su debut con el primer equipo a los 19 años pese a tener a todo un equipo recién descendido de Primera división enfrente, con escaso trabajo y aplomo cuando intervino con los pies

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:18

Comenta

Acabar con la portería a cero durante todo un debut en el fútbol profesional y con un rival recién descendido de Primera división como la ... UD Las Palmas enfrente no está al alcance de cualquier portero, y menos tal y como se le presentaba la oportunidad a Iker García por las convocatorias de Luca Zidane y Ander Astralaga con Argelia y la selección española sub-21 respectivamente. El guardameta del Recreativo pasó desapercibido, con escaso trabajo y aplomo cuando intervino con los pies, sin que le temblara el pulso. Una única vez se había quedado sin encajar Luca por ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada
  2. 2

    Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches
  3. 3 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  4. 4 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  5. 5 Las lágrimas del granadino Custodio, invitado sorpresa de La Revuelta: «Gracias por cumplir»
  6. 6

    Afectados por el cierre de la clínica dental de Granada se concentran frente al centro
  7. 7 Los ganadores del Nobel de Química 2025 llevan más de 20 años trabajando con la UGR
  8. 8 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  9. 9

    Un equipo de Granada descubre una terapia prometedora contra el cáncer de pulmón
  10. 10

    Gegsa declara desierta la concesión de Los Cármenes tres meses después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal A Iker García no le tiembla el pulso

A Iker García no le tiembla el pulso