«Iker García está preparado para jugar como portero con el Granada»

Los caprichos del destino dejaron al Granada sin porteros para el duelo del viernes contra Las Palmas. Sin fichas profesionales ante la convocatoria de Luca ... Zidane con Argelia y la de Ander Astralaga con España sub 21, el conjunto rojiblanco recurrirá al filial para componer su meta con un nombre que destaca por encima del resto. Iker García apunta a la titularidad con los 'mayores' tras hacerlo con asiduidad en el Recreativo, sección a la que promocionó el pasado curso de la mano del técnico Raúl Barroso.

Al ibicenco, 'ex' del 'B' y del Juvenil, no le sorprende el 'ascenso' del joven arquero pese a su convocatoria por causas de fuerza mayor. «Si no convenciese, habrían llamado a otro», afirma con convicción el propio Barroso ante IDEAL. Tras su salida del club a finales de la pasada campaña, el preparador se encuentra sin equipo, aunque el fútbol continúa muy presente en su día a día. Sobre todo, el sentimiento rojiblanco. «Pasé el fin de semana en Granada para ver al Cadete del equipo, donde conservo buenos amigos. Me encontré con Iker y aproveché para desearle suerte. Lo vi muy contento, aunque se lo toma con filosofía. Sabe que se trata de una buena oportunidad para él y está preparado», desgrana.

A sus 19 años, se acerca el momento de su debut en categoría profesional con el Granada. «El contexto no es fácil, pues se trata de un salto muy grande, pero la afición puede estar tranquila. Es un chico muy trabajador y humilde, con condiciones. Te da mucha confianza bajo palos. Es un portero de reflejos, que crece en los uno contra uno. También se desenvuelve con los pies y en el juego aéreo a pesar de no ser demasiado alto. En el club siempre quisimos ese perfil de portero. Jugar en casa con su gente arropándole le vendrá bien», analiza Barroso.

El rival no ayuda, aunque quizá ninguno de los de la categoría de plata lo haría. El chaval deberá negarle el gol a Las Palmas, uno de los 'gallitos' de la división a raíz de su condición de recién descendido de Primera. «Iker debe mantenerse tranquilo en todo momento. Lo que juegue, que lo haga sin complicaciones innecesarias. Al principio, que asegure todo lo que pueda. Tanto con el pie, como en acciones por arriba», le aconseja el míster.

Competencia

Además del valenciano, el Granada también alistará a su causa a otro joven guardameta del 'B': Bohdan Isachenko. De 21 años, el ucraniano acudirá al choque contra Las Palmas como suplente a priori, aunque la última palabra la tiene Pacheta. «Se trata de un guardameta más físico, que se hace gigante y tapa mucha portería. De hecho, en Motril cuajó una gran actuación. Al final, esa es la misión de un equipo filial, la de nutrir de jugadores al 'A' cuando lo necesite. En el Granada siempre sacamos porteros notables», detalla.

Algunos de ellos como Ángel Jiménez o Fran Árbol no llegaron al primer equipo, aunque Barroso hace hincapié en el techo que tuvieron por encima. «En las últimas temporadas se fichó a varios portugueses de calidad –Rui Silva o Luís Maximiano–. También se apostó por otras opciones interesantes. Ahora están Luca Zidane y Ander Astralaga. Siempre hay una ley del embudo que hay que entender», rememora.

Sobre el galo, el balear rompió una lanza a su favor. «Firmamos en su momento al mejor portero de Segunda división, no necesita convertirse en internacional para demostrar sus garantías. Lo que pasa es que siempre se juzga muy rápido ante cualquier error», asume.

«Con esta situación, estamos ante una buena ocasión para comprobar si podemos contar con un tercer portero que sea del Recreativo. No suele ser un rol fácil, puesto que siempre se halla en la inactividad. En el caso de Iker o Bohdan es distinto, ya que ambos se ruedan en Tercera cada fin de semana. Intentarán hacerlo lo mejor posible», concluye.