Iker García, a la derecha, junto a Bohdan y Jesús, dispuestos a entrenar con el primer equipo. Pepe Marín
Raúl Barroso

«Iker García está preparado para jugar como portero con el Granada»

Raúl Barroso, quien fuera técnico del filial parte de la campaña pasada, 'bendice' al joven que apunta a defender la meta del primer equipo

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Los caprichos del destino dejaron al Granada sin porteros para el duelo del viernes contra Las Palmas. Sin fichas profesionales ante la convocatoria de Luca ... Zidane con Argelia y la de Ander Astralaga con España sub 21, el conjunto rojiblanco recurrirá al filial para componer su meta con un nombre que destaca por encima del resto. Iker García apunta a la titularidad con los 'mayores' tras hacerlo con asiduidad en el Recreativo, sección a la que promocionó el pasado curso de la mano del técnico Raúl Barroso.

