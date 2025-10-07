Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Celebración del Juvenil tras pasar en Copa ante el Valencia. GCF
Así es Iker García, el portero del Granada que jugará contra Las Palmas

El joven de 19 años destaca por su condición de 'parapenaltis', lo que encumbró al Juvenil en la última Copa del Rey

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 7 de octubre 2025, 20:41

Si hay algo por lo que destaca Iker García es por su condición de 'parapenaltis'. El valenciano tiene un don especial para adivinar los lanzamientos ... desde los once metros como demostró de sobra durante el periplo copero del Juvenil el último curso.

