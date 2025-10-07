Así es Iker García, el portero del Granada que jugará contra Las Palmas

Si hay algo por lo que destaca Iker García es por su condición de 'parapenaltis'. El valenciano tiene un don especial para adivinar los lanzamientos ... desde los once metros como demostró de sobra durante el periplo copero del Juvenil el último curso.

El conjunto nazarí, dirigido por Raúl Barroso primero y por Sergio Ortiz después, alcanzó los cuartos de final del torneo del 'KO' gracias en parte a una gran actuación del joven guardameta en la tanda posterior a 120 minutos de juego que concluyeron con empate a cero. Fue contra el Valencia y detuvo varios penaltis.

Iker llegó a la entidad el verano pasado procedente del Alzira de División de Honor con un informe muy positivo que refrendó con buenas actuaciones. Fue titular en aquel encuentro de octavos de final en el que el Juvenil rojiblanco se clasificó para los cuartos, que disputó en Gran Canaria frente a Las Palmas, justo el conjunto contra el que podría debutar en categoría profesional este viernes (20.30 horas) en Los Cármenes. Entonces, los nazaríes cayeron derrotados por 3-0 con el valenciano también bajo palos y ya con Sergio Ortiz en el banquillo.

Otros promocionados

Como anécdota, el arquero sorprende por su voz grave, aquella con la que ordena al equipo desde su perspectiva y con la que se compenetra con sus compañeros cuando le toca pedir la pelota. Más allá de eso, convenció a causa de un rendimiento influyente, ganándose la renovación a final de curso. Compartió vestuario con otros juveniles que acabaron promocionando al filial esta campaña, aunque realizaron algunas apariciones la pasada.

Es el caso de Flores, Angelo, Pablo Ferrández, Álvaro Justo o Mario Jiménez 'Gambín'. Este último llegó incluso a estrenarse con el primer equipo en Segunda de la mano de Pacheta antes de la llegada de los últimos fichajes por la falta de fichas disponibles.