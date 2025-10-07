Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Iker García, entre sus compañeros Jesús y Bohdan, al salir al entrenamiento. R. L.

Granada CF

Iker García, un portero 'cachorro' del Granada ante el primer gran reto de su carrera

El portero se integra en la dinámica de entrenamientos junto a otros dos metas de las divisiones inferiores en una sesión sin Rubén Alcaraz y con Hormigo aparte

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 7 de octubre 2025, 13:00

Comenta

Iker García, de 19 años, afronta el primer gran reto de su carrera deportiva. El actual portero del Recreativo Granada, filial rojiblanco, está llamado a ... ser titular este próximo viernes en el compromiso del primer equipo ante la UD Las Palmas en Los Cármenes (20.30 horas). Las convocatorias internacionales de Luca Zidane (Argelia) y Ander Astralaga (España sub 21) despejan el camino para la promoción de este joven guardameta nacido en Carcaixent (Valencia), quien llegó al Juvenil de División de Honor del club nazarí y que este curso estaba llamado a coger experiencia en el Recreativo, de 3ª RFEF, hasta que las circunstancias le han puesto en el foco de los 'mayores'.

Te puede interesar

