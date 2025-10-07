Iker García, un portero 'cachorro' del Granada ante el primer gran reto de su carrera

Iker García, de 19 años, afronta el primer gran reto de su carrera deportiva. El actual portero del Recreativo Granada, filial rojiblanco, está llamado a ... ser titular este próximo viernes en el compromiso del primer equipo ante la UD Las Palmas en Los Cármenes (20.30 horas). Las convocatorias internacionales de Luca Zidane (Argelia) y Ander Astralaga (España sub 21) despejan el camino para la promoción de este joven guardameta nacido en Carcaixent (Valencia), quien llegó al Juvenil de División de Honor del club nazarí y que este curso estaba llamado a coger experiencia en el Recreativo, de 3ª RFEF, hasta que las circunstancias le han puesto en el foco de los 'mayores'.

Iker salió al entrenamiento junto a dos de sus compañeros en las categorías inferiores, el ucraniano Bohdan, su probable alternativa el viernes, que fue titular el domingo con el filial en su derrota en Motril; y Jesús, arquero del Granada C, para así completar la rotación en la sesión de trabajo de Pacheta.

El técnico burgalés no pudo contar con Rubén Alcaraz, quien se quedó dentro de las instalaciones, aunque por mera gestión de cargas. Tampoco trabajó con normalidad Hormigo, quien corrió aparte del grupo mientras el resto recibía ordenes de Pacheta. Fue una sesión abierta a los medios de comunicación al completo, con varios ejercicios marcados por la intensidad. El primero, con intercambio de pases en la zona central bajo presión para luego salir al contragolpe hacia las porterías. Después, varios partidillos condicionados.

Además de los cancerberos, también subieron con los 'grandes' el defensa Flores y el centrocampista Mario Jiménez, para paliar las diferentes ausencias. Con sus selecciones, aparte de Luca y Astralaga, también están Martin Hongla (Camerún), Sergio Rodelas (España sub 21) Gael Joel (Guinea) y Guirao (España sub 18). Este último, habitual tercer portero en los entrenos del Granada.

Pacheta indicó que no acabaran el entreno a Flores, Samu Cortés, Alemañ, Manu Lama y Álex Sola, también por moderar sus esfuerzos. Más tarde fue Bouldini el que se retiró por lo mismo. Quien sí acabó dolorido por un golpe fue Oscar Naasei, aunque sin aparente gravedad. Al equipo le quedan todavía dos jornadas de trabajo antes del próximo duelo liguero.