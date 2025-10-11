Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iker García agradece su apoyo a la grada de animación del Granada tras el partido. José Miguel Baldomero

Protagonista en el Granada

Iker García: «Mi debut fue inexplicable»

Zona mixta ·

«Sin mis compañeros no habría sido posible la portería a cero y lo agradezco a la afición también, que me animó todo el partido», expresa

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:55

Comenta

Eufórico tras verse cariñosamente 'apaleado' por sus compañeros como felicitación, Iker García definía su debut como «inexplicable» en declaraciones a los medios del club. «Portería a cero, debut, en casa encima... esto es una locura, gracias a todos por estar ahí siempre apoyándome y que esto no pare. No se puede hablar ahora mismo», compartió, con la emoción recorriéndole la garganta.

Ya más calmado tras la ducha, Iker García quiso «dar las gracias al equipo ante todo porque hizo un pedazo de partidazo; también a los entrenadores y al cuerpo técnico por diseñar el plan necesario para llevarlo a cabo». «Todos mis compañeros hicieron un esfuerzo increíble ya que Las Palmas era un grandísimo equipo, iba arriba en la tabla y nosotros, con lo que teníamos, fuimos pasito a pasito hasta conseguir un empate que nos sabe a gloria», reseñó el portero. «Sin mis compañeros no habría sido posible la portería a cero y lo agradezco a la afición también, que me animó todo el partido para darme fuerzas y lograr el sueño que tenía desde pequeño, sobre todo aquí, en el Granada, y en casa», insistió.

También quiso agradecerle ese detalle a la afición el propio Pacheta: «Le protegió mucho».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada
  2. 2 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  3. 3 Las lágrimas del granadino Custodio, invitado sorpresa de La Revuelta: «Gracias por cumplir»
  4. 4

    Gegsa declara desierta la concesión de Los Cármenes tres meses después
  5. 5 Los ganadores del Nobel de Química 2025 llevan más de 20 años trabajando con la UGR
  6. 6 El sueldo de un trabajador de El Corte Inglés, Ikea o Carrefour y la subida que tendrá en 2026
  7. 7

    El derribo del cortijo de la Mariana será la semana próxima
  8. 8

    Los tres detenidos por la pelea en Loja quedan en libertad y vuelven a ser arrestados horas después
  9. 9 El Granada homenajea a Dori, la joven de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  10. 10 Los canales por los que se podrá ver gratis el Granada - Las Palmas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Iker García: «Mi debut fue inexplicable»

Iker García: «Mi debut fue inexplicable»