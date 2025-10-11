Iker García: «Mi debut fue inexplicable»

«Sin mis compañeros no habría sido posible la portería a cero y lo agradezco a la afición también, que me animó todo el partido», expresa

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 11 de octubre 2025, 09:55 | Actualizado 10:07h.

Eufórico tras verse cariñosamente 'apaleado' por sus compañeros como felicitación, Iker García definía su debut como «inexplicable» en declaraciones a los medios del club. «Portería a cero, debut, en casa encima... esto es una locura, gracias a todos por estar ahí siempre apoyándome y que esto no pare. No se puede hablar ahora mismo», compartió, con la emoción recorriéndole la garganta.

Ya más calmado tras la ducha, Iker García quiso «dar las gracias al equipo ante todo porque hizo un pedazo de partidazo; también a los entrenadores y al cuerpo técnico por diseñar el plan necesario para llevarlo a cabo». «Todos mis compañeros hicieron un esfuerzo increíble ya que Las Palmas era un grandísimo equipo, iba arriba en la tabla y nosotros, con lo que teníamos, fuimos pasito a pasito hasta conseguir un empate que nos sabe a gloria», reseñó el portero. «Sin mis compañeros no habría sido posible la portería a cero y lo agradezco a la afición también, que me animó todo el partido para darme fuerzas y lograr el sueño que tenía desde pequeño, sobre todo aquí, en el Granada, y en casa», insistió.

También quiso agradecerle ese detalle a la afición el propio Pacheta: «Le protegió mucho».