Ignasi Miquel se reencuentra con Los Cármenes este domingo

El granadinismo vivirá un doble reencuentro este domingo. El duelo ante el Leganés deparará la vuelta de Paco López e Ignasi Miquel al estadio de ... Los Cármenes, que fue su casa durante varias temporadas. Ambos hicieron historia con el conjunto nazarí al ascender a Primera en la temporada 22/23 –con título de Segunda incluido–, el último logro hasta la fecha. Ahora pelean por el mismo objetivo con el cuadro pepinero.

El entrenador valenciano recaló en Butarque tras concluir el último curso y confirmarse el descenso desde Primera del Leganés. En una entrevista exclusiva concedida a IDEAL, catalogó su regreso a la ciudad de la Alhambra como «especial», un lugar donde se encontró «a gusto» y con motivos «de sobra para guardarle cariño». Al mismo tiempo, avisó que venía «a ganar» con los madrileños, faltos de triunfos en este arranque liguero.

En base a sus últimas alineaciones, para ello no parece que vaya a emplear a Ignasi Miquel en el centro de la zaga. El catalán encadena tres suplencias consecutivas, habiendo debutado en partido oficial con el Leganés contra el Huesca en la jornada inaugural de la presente campaña. A menos de dos semanas para cumplir 33 años, el central firmó libre como pepinero tras salir del Levante, equipo con el que logró subir a la máxima categoría el pasado mayo. Pese a su escasa participación, parece contar con un rol veterano dentro del vestuario.

Un ejemplo

«Ignasi aporta experiencia. Ha vivido mucho en el fútbol y es un ejemplo para los jóvenes, que tenemos bastantes este año. Les ayudará a crecer. A veces comentamos lo que vivimos en el Granada, repasamos capítulos», explicó López. Miquel llegó a ser capitán rojiblanco en Primera división, aunque con un rendimiento insuficiente junto al del resto de sus compañeros que no evitó la pérdida de la categoría.

Llegó en el verano de 2022 en mitad de una operación múltiple para la venta de Luis Milla al Getafe. Con ella, en el club nazarí recalaron desde el Coliseum Erick Cabaco, Miguel Rubio y el propio Miquel. Los dos últimos se afianzaron como pareja titular de centrales a muy buen nivel con Aitor Karanka primero y Paco López después. En total, participó en 77 partidos con la zamarra del Granada entre las dos primeras categorías del fútbol patrio y la Copa del Rey.

Su rendimiento empeoró las siguientes campañas, reduciéndose su actividad. Acabó saliendo tras rescindir su contrato en el pasado mercado invernal, mientras que en el Granada emergió la figura de Manu Lama. Pasó al Levante, futuro campeón de Segunda. Ahora su camino le guía hasta Los Cármenes.