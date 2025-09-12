Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ignasi Miquel, a la izquierda, disputa un balón con el Leganés. LaLiga

Granada CF

Ignasi Miquel se reencuentra con Los Cármenes este domingo

El exrojiblanco, uno de los héroes del último ascenso, continúa su carrera en el Leganés con un rol veterano juntoal técnico Paco López

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:10

El granadinismo vivirá un doble reencuentro este domingo. El duelo ante el Leganés deparará la vuelta de Paco López e Ignasi Miquel al estadio de ... Los Cármenes, que fue su casa durante varias temporadas. Ambos hicieron historia con el conjunto nazarí al ascender a Primera en la temporada 22/23 –con título de Segunda incluido–, el último logro hasta la fecha. Ahora pelean por el mismo objetivo con el cuadro pepinero.

