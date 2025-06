Ignasi Miquel queda libre tras el ascenso con el Levante

Rafael Lamelas Granada Lunes, 16 de junio 2025, 20:51 Comenta Compartir

Un ex del Granada, Ignasi Miquel, quedó como agente libre tras no ejercer retención alguna el Levante UD, equipo recién ascendido a Primera división. Pese ... a que el defensa catalán tuvo cierta participación en los planes del técnico Julián Calero, finalmente la entidad granota ha preferido no ofrecerle un nuevo contrato, por lo que Ignasi intentará buscar nuevo equipo, seguramente en LaLiga Hypermotion.

Este lunes se hizo oficial la llegada del extremo Adam Arvelo a la UD Las Palmas, jugador procedente del Sporting de Portugal. Además, también se difundió la renovación con el Deportivo de La Coruña de Yeremay Hernández, uno de los mejores futbolistas de la Segunda división. El canario se compromete hasta 2030 con los gallegos, aumenta su cláusula de rescisión y deja una opción de prorrogar su contrato hasta 2033.

