Hugo Vallejo: «El Granada necesita varias victorias para ganar confianza»

Hugo Vallejo (Granada, 2000) conoce mejor que nadie al próximo rival del Granada, pero también al entrenador rojiblanco. Instalado ya en Polonia, el futbolista aún ... añora la Segunda división, categoría que sigue por televisión en la distancia tras sus periplos por Ponferradina y Huesca, club que se mide este domingo a los rojiblancos.

«Veré el encuentro. Reconozco que tengo el corazón 'partío', ya que conservo muchos amigos allí, pero se trata también del equipo de mi tierra», aseguró a IDEAL por llamada telefónica. Vallejo recaló este verano en el Piast Gliwice polaco, donde se siente uno más tras una pequeña adaptación.

«El comienzo fue duro. Llevaba dos meses sin entrenar y me costó coger ritmo. El fútbol de Polonia es más físico que el español, pero me ha sorprendido. Las aficiones no paran de animar y los estadios aprietan», describió.

Lo sabe de buena tinta, pues su nuevo equipo es colista y aún no conoce la victoria en Liga, como el Granada. «Es un poco frustrante. Segunda es una categoría muy igualada y se define por detalles. Si no hallas la estabilidad, sufres. Pero también es muy larga y todo puede pasar. Al Granada le ha tocado la mala racha ahora. Necesita encarrilar victorias para ganar confianza y subir puestos», valoró el extremo, que no duda del potencial de los nazaríes.

El apoyo de Pacheta

«Han fichado mucho y los jugadores tienen que conocerse, pero considero que hay buen equipo y le pertenece estar más arriba. Vi el encuentro contra el Málaga, donde hicieron una mala primera mitad, pero luego espabilaron», argumentó. Uno de los motivos de Vallejo para apostarlo todo a la remontada del Granada es su técnico, con el que coincidió en el Valladolid en Segunda.

«Estaba muy ilusionado, pero me rompí el cruzado a las tres semanas. Ese tiempo Pacheta me apoyó mucho. Fue un momento duro del que aprendí, pero guardo un buen recuerdo porque subimos a Primera. Al año siguiente me fui cedido. Me hubiese gustado que me probara al menos hasta enero, pero son cosas del fútbol», reveló.

Para Huesca, Vallejo lo tiene claro. «El Alcoraz es un campo complicado. Si la gente aprieta, es muy difícil ganar allí. Será seguro un partido disputado que se decidirá al final. El Granada tiene que ser compacto para no encajar y marcar las pocas ocasiones que tenga», apuntó.

También confirmó su disposición a volver a casa. «El Granada no me contactó este verano. Si lo hiciera, estaría dispuesto a regresar. Le tengo mucho cariño, pero me centro en demostrar lo que valgo en Polonia. Quiero marcar muchos goles», cerró.