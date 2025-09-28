Todavía empapado por la lluvia sobre Huesca, Pacheta suspiró profundamente antes de congratularse por la primera victoria de la temporada del Granada. «Venimos de tener ... muchas historias alrededor pero ya estábamos cerca de ganar, como en Málaga, con el Leganés o en Burgos, y aquí estuvimos a la altura del partido. El Huesca pudo empatar, porque tuvo ocasiones, pero nuestro portero estuvo fantástico», celebró el entrenador en referencia a Luca Zidane. El técnico quiso brindar el triunfo a la afición desplazada: «Se mojaron pero volverán a casa contentos después de muchos partidos; nunca nos volvieron la cara ni nos dijeron nada, y se lo agradecemos».

«Yo sigo diciendo que es muy difícil defender que entrenamos bien cuando llevamoss tan pocos puntos, pero las victorias van a llegar. Costó mucho y de ahí la alegría», insistió Pacheta. «En pocas victorias tuve esta emoción, con la gente abrazándose, tanto los que juegan como los que no. Creo que estamos en un camino muy chulo de compromiso y vamos en una línea ascendente que me gusta. Despacito», abundó. Luego reconoció que las condiciones meteorológicas marcaron el partido. «Generan que no pueda tenerse todo el control que se quiera del balón, porque la velocidad es distinta y se va para atrás, pero las condiciones son para todos iguales; aunque los equipos que están más acostumbrados suelen ganar, sin decirlo por el Huesca», añadió.

«Esperamos hacernos fuertes en casa ahora después de perder los tres primeros partidos», deseó el entrenador del Granada. «Ya sabemos cómo ganar y es fundamental repetirlo. Ayudará que los del banquillo trasladen su ira por no jugar en el bien propio y del equipo, como esta vez, que todos aportaron lo que preveían; esa suma acerca a la victoria. Aquí somos todos importantes y hay que seguir insistiendo. La celebración me dice que estamos en el camino adecuado», reflejó.

Por último, Pacheta quiso «desearle lo mejor al Huesca» tras seis meses «maravillosos» como entrenador en 2020 pese al descenso a Segunda. «Tengo ese último partido marcado a fuego, una de esas cornadas que deja el fútbol; no nos dejaron tener público, cuando en otros campos sí, y hubiera sido muy distinto el final», rememoró, feliz ahora por ver ahora en El Alcoraz un campo «bonito, coqueto y muy práctico que seguro que va a ir mejorando, como ya crece la Ciudad Deportiva».