Pacheta espolea a sus futbolistas bajo la tormenta. LOF

Entrenador del Granada

Pacheta: «En pocas victorias tuve esta emoción»

Sala de prensa ·

«Vamos en una línea ascendente que me gusta; despacito, pero ya sabemos cómo ganar», destaca el técnico

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:32

Todavía empapado por la lluvia sobre Huesca, Pacheta suspiró profundamente antes de congratularse por la primera victoria de la temporada del Granada. «Venimos de tener ... muchas historias alrededor pero ya estábamos cerca de ganar, como en Málaga, con el Leganés o en Burgos, y aquí estuvimos a la altura del partido. El Huesca pudo empatar, porque tuvo ocasiones, pero nuestro portero estuvo fantástico», celebró el entrenador en referencia a Luca Zidane. El técnico quiso brindar el triunfo a la afición desplazada: «Se mojaron pero volverán a casa contentos después de muchos partidos; nunca nos volvieron la cara ni nos dijeron nada, y se lo agradecemos».

