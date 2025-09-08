Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Huesca - Granada, el domingo 26 a las 21 horas

Corresponde a la jornada 7

R. L.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:11

LaLiga dio a conocer los horarios correspondientes a la jornada 7 en la Segunda división, categoría Hypermotion. En ella, el Granada visitará al Huesca. El partido se disputará el domingo 28 de septiembre a las 21 horas.

Antes de ese enfrentamiento, los rojiblancos recibirán este próximo domingo al Leganés en Los Cármenes, a las 21 horas, pero tendrán que esperar al lunes 22 para jugar su siguiente choque, que será contra el Burgos en El Plantío a las 20.30 horas. La de Huesca, por tanto, será la segunda de dos salidas consecutivas.

