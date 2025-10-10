Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jugadores del Granada y del Maracena. J. M. Baldomero
Oficial

Ya hay horario para los partidos de Copa del Rey del Granada y del Maracena

Los rojiblancos visitarán en primera ronda al Roda de Villarreal, mientras que los metropolitanos recibirán a todo un Valencia de Primera a priori en la Ciudad Deportiva de la localidad

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:28

Comenta

Las eliminatorias del Granada y del Maracena para la primera ronda de la Copa del Rey ya tienen fecha y hora. El conjunto rojiblanco visitará ... al Roda de Tercera RFEF, mientras que el metropolitano actuará como local y anfitrión ante todo un Valencia de Primera división. A priori, en la Ciudad Deportiva de la localidad siempre y cuando la Real Federación Española de Fútbol dé el visto bueno la próxima semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

