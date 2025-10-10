Ya hay horario para los partidos de Copa del Rey del Granada y del Maracena

Las eliminatorias del Granada y del Maracena para la primera ronda de la Copa del Rey ya tienen fecha y hora. El conjunto rojiblanco visitará ... al Roda de Tercera RFEF, mientras que el metropolitano actuará como local y anfitrión ante todo un Valencia de Primera división. A priori, en la Ciudad Deportiva de la localidad siempre y cuando la Real Federación Española de Fútbol dé el visto bueno la próxima semana.

Ambos encuentros tendrán lugar el martes 28 de octubre a las 20.00 horas, por lo que coincidirán en horario como confirmó el ente federativo. El Granada se desplazará hasta el municipio castellonés de Villarreal para afrontar el partido ante el Roda, equipo independiente pero hermanado en términos de filialidad con el Villarreal. De hecho, el encuentro se celebrará en la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica del cuadro 'groguet'.

Por su parte, el Maracena espera cumplir con los requisitos de la Federación para poder acoger el choque con los 'ches' en la Ciudad Deportiva maracenera. Como confirmó su presidente Sergio Gómez a IDEAL en declaraciones exclusivas, la intención del club es la de alcanzar un aforo que ronde «entre 6.000 y 8.000 espectadores» mediante la instalación de gradas supletorias. También se estudian mejoras de iluminación y del propio césped natural.