Ya hay horario para los partidos de Copa del Rey del Granada y del Maracena
Los rojiblancos visitarán en primera ronda al Roda de Villarreal, mientras que los metropolitanos recibirán a todo un Valencia de Primera a priori en la Ciudad Deportiva de la localidad
Granada
Viernes, 10 de octubre 2025, 12:28
Las eliminatorias del Granada y del Maracena para la primera ronda de la Copa del Rey ya tienen fecha y hora. El conjunto rojiblanco visitará ... al Roda de Tercera RFEF, mientras que el metropolitano actuará como local y anfitrión ante todo un Valencia de Primera división. A priori, en la Ciudad Deportiva de la localidad siempre y cuando la Real Federación Española de Fútbol dé el visto bueno la próxima semana.
Ambos encuentros tendrán lugar el martes 28 de octubre a las 20.00 horas, por lo que coincidirán en horario como confirmó el ente federativo. El Granada se desplazará hasta el municipio castellonés de Villarreal para afrontar el partido ante el Roda, equipo independiente pero hermanado en términos de filialidad con el Villarreal. De hecho, el encuentro se celebrará en la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica del cuadro 'groguet'.
𝗛𝗢𝗥𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 #CopaDelReyMAPFRE:— RFEF (@rfef) October 10, 2025
▫️ Martes 28 de octubre.#LaCopaMola pic.twitter.com/joAwMnYaau
Por su parte, el Maracena espera cumplir con los requisitos de la Federación para poder acoger el choque con los 'ches' en la Ciudad Deportiva maracenera. Como confirmó su presidente Sergio Gómez a IDEAL en declaraciones exclusivas, la intención del club es la de alcanzar un aforo que ronde «entre 6.000 y 8.000 espectadores» mediante la instalación de gradas supletorias. También se estudian mejoras de iluminación y del propio césped natural.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión