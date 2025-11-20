Ya hay horario para los octavos de final de Copa del Granada femenino

EliminatoriaYa hay horario para los octavos de final de Copa del Granada femenino
El conjunto de Irene Ferreras afrontará la eliminatoria del torneo del 'KO' antes del parón navideño
R. I.
Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:49
El partido de octavos de final de Copa de la Reina que enfrentará al Granada femenino en el estadio del Badalona Women se disputará el ... sábado 20 de diciembre a las 19.00 horas, como confirmó la Federación.
🕐 𝗛𝗢𝗥𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 | #CopaDeLaReinaIberdrola— RFEF (@rfef) November 20, 2025
¡Definidos los 𝗼𝗰𝘁𝗮𝘃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹!
👉 https://t.co/Ek6iqkcHSi#FutFemRFEF pic.twitter.com/8RxCNG0ssf
La eiliminatoria tendrá lugar a partido único en el campo de los conjuntos que resultaron victoriosos en la pasada ronda. El Granada no la disputó al ser cabeza de serie debido a su clasificación liguera del último curso, entrando ahora en liza en el torneo del 'KO'.
