Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La rojiblanca Laura Pérez pelea por un balón en el último derbi contra el Sevilla. J. M. Baldomero

Eliminatoria

Ya hay horario para los octavos de final de Copa del Granada femenino

El conjunto de Irene Ferreras afrontará la eliminatoria del torneo del 'KO' antes del parón navideño

R. I.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:49

Comenta

El partido de octavos de final de Copa de la Reina que enfrentará al Granada femenino en el estadio del Badalona Women se disputará el ... sábado 20 de diciembre a las 19.00 horas, como confirmó la Federación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  4. 4 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  6. 6 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  7. 7 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  8. 8 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  9. 9

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  10. 10 La Granada que plantó la semilla de la democracia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ya hay horario para los octavos de final de Copa del Granada femenino

Ya hay horario para los octavos de final de Copa del Granada femenino