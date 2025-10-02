Ya se conoce cuándo visitará el Granada al Valladolid

Quini pugna por un balón dividido con Rubén Alcaraz durante la última visita del Granada a Valladolid, en 2021.

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 2 de octubre 2025, 12:22

LaLiga difundió este jueves los horarios correspondientes a la duodécima jornada de competición en Segunda división. El Granada visitará al Valladolid recién descendido el lunes 3 de noviembre a las 20.30 horas, aunque la patronal advirtió posibles modificaciones en función de los emparejamientos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey que se jugará entre los días 28, 29 y 30 de octubre.

El Granada afrontará su visita al estadio José Zorrilla con algo más de 24 horas de descanso respecto a la jornada anterior. Los rojiblancos recibirán al Cádiz en Los Cármenes el sábado 25 de octubre a las 18.30 horas, mientras que el Valladolid visitará al Deportivo de La Coruña al día siguiente a las 21h.