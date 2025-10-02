Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Quini pugna por un balón dividido con Rubén Alcaraz durante la última visita del Granada a Valladolid, en 2021. Agencias
Horario

Ya se conoce cuándo visitará el Granada al Valladolid

Los rojiblancos afrontarán en el estadio José Zorrilla la duodécima jornada de competición en Segunda división

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:22

Comenta

LaLiga difundió este jueves los horarios correspondientes a la duodécima jornada de competición en Segunda división. El Granada visitará al Valladolid recién descendido el lunes 3 de noviembre a las 20.30 horas, aunque la patronal advirtió posibles modificaciones en función de los emparejamientos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey que se jugará entre los días 28, 29 y 30 de octubre.

El Granada afrontará su visita al estadio José Zorrilla con algo más de 24 horas de descanso respecto a la jornada anterior. Los rojiblancos recibirán al Cádiz en Los Cármenes el sábado 25 de octubre a las 18.30 horas, mientras que el Valladolid visitará al Deportivo de La Coruña al día siguiente a las 21h.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  2. 2 La primera jornada de la zona de bajas emisiones transcurre sin incidentes ni retenciones importantes
  3. 3

    El parking de Granada que tiene una salida con restricciones de la ZBE y otra libre
  4. 4

    Así serán las sanciones en Granada en los primeros días de la zona de bajas emisiones
  5. 5 Cambio histórico en la Semana Santa de Granada: el Cristo de la Misericordia original saldrá cada Jueves Santo
  6. 6 Rescata una colmena con unas 100.000 abejas en un edificio de Granada
  7. 7 La Junta saca a subasta cuatro parcelas y dos edificios en Granada
  8. 8 Así será la intervención integral que transformará el corazón del Realejo
  9. 9 Identifican en Granada los vegetales que ayudan a combatir la disfunción eréctil
  10. 10

    El puerto deportivo de Motril afronta el trámite clave para iniciar las obras en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ya se conoce cuándo visitará el Granada al Valladolid

Ya se conoce cuándo visitará el Granada al Valladolid