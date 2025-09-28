Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reinier intenta marcharse de Ontiveros durante el derbi de la temporada pasada. José Miguel Baldomero
Horario

Ya se conoce cuándo visitará Granada el Cádiz

El conjunto amarillo visitará Los Cármenes por el primer derbi de la temporada en el estadio del Zaidín

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:29

El primer derbi andaluz en Los Cármenes de la temporada tiene ya fecha y hora. El Granada recibirá al Cádiz el sábado 25 de octubre a las 18.30 horas con motivo de la undécima jornada de competición en Segunda división. Ambos equipos pasaron ya por Málaga, donde los rojiblancos empataron y los amarillos ganaron.

El Granada tendrá tres días más que su rival para preparar el derbi al inaugurar la jornada anterior mientras que el Cádiz la clausurará. Los rojiblancos visitaránal Andorra el viernes 17 a las 20.30 horas y los amarillos recibirán al Burgos el lunes 20 a las 20.30. La campaña pasada hubo empate sin goles.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  2. 2 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  3. 3 Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias
  4. 4

    Nuevo derrumbe en el cerro de Beas de Guadix: «Ha sido como un terremoto»
  5. 5 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  6. 6 El pueblo de Granada que mantiene en pie la orujera de principios de siglo pasado
  7. 7

    La empresa Sierra DC anuncia la construcción del mayor centro de datos de España en la Citai
  8. 8 Las campanas retumban en toda Granada
  9. 9 Mercadona compra 190 millones anuales a empresas proveedoras granadinas
  10. 10

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ya se conoce cuándo visitará Granada el Cádiz

Ya se conoce cuándo visitará Granada el Cádiz