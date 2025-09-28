Ya se conoce cuándo visitará Granada el Cádiz

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:29 Comenta Compartir

El primer derbi andaluz en Los Cármenes de la temporada tiene ya fecha y hora. El Granada recibirá al Cádiz el sábado 25 de octubre a las 18.30 horas con motivo de la undécima jornada de competición en Segunda división. Ambos equipos pasaron ya por Málaga, donde los rojiblancos empataron y los amarillos ganaron.

El Granada tendrá tres días más que su rival para preparar el derbi al inaugurar la jornada anterior mientras que el Cádiz la clausurará. Los rojiblancos visitaránal Andorra el viernes 17 a las 20.30 horas y los amarillos recibirán al Burgos el lunes 20 a las 20.30. La campaña pasada hubo empate sin goles.