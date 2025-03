Hongla no regresa a tiempo de su estancia con Camerún

Rafael Lamelas Granada Jueves, 27 de marzo 2025, 13:15 Comenta Compartir

Martin Hongla no regresó a tiempo de su estancia con Camerún como para viajar con el resto de la expedición del Granada a Tenerife. El ... centrocampista no estuvo en la Ciudad Deportiva en la matinal. Lo normal, en este tipo de ventanas internacionales de selecciones nacionales, es el regreso en dos días. Hongla jugó con su combinado el pasado martes por la tarde, pero al parecer las conexiones aéreas le impidieron estar antes de la sesión. Fran Escribá confirmó que no se desplazaría con los demás.

Sobre el asunto todavía sobrevuela la polémica por lo ocurrido en Cádiz. El jugador cometió un error garrafal en una cesión hacia Mariño, con un pase demasiado tenso y al perfil malo de su compañero, que controló mal encima y se resbaló, lo que acarreó el gol del conjunto rival, a la postre decisivo. En rueda de prensa, Escribá señaló a Hongla. «Perdimos por una chorrada inaceptable», soltó. «La explicación a su error la tiene que dar él, pero a mí no me entra en la cabeza; que lo haga tres veces con Camerún si quiere», abundó. Unas declaraciones de las que el técnico valenciano mostró arrepentimiento, tanto en una intervención posterior en El Partidazo de Cope como en su comparecencia previa al partido con el Real Oviedo. Lo que no está claro es que ambos hayan hablado desde entonces. En aquel momento y en los días posteriores, no lo hicieron y aún no ha habido reencuentro. Hongla es un futbolista con un carácter particular, que ya protagonizó una situación anómala en mitad del mercado invernal, cuando estuvo varios días trabajando en el gimnasio mientras había conjeturas de salida tras cambiar de agente. El asunto quedó en nada una vez que se arreglaron ciertos matices contractuales. Previamente, en verano, consolidó unas cantidades en su salario, que se había visto reducido al bajar, y no activó su cláusula de cesión forzosa a un Primera división que asumiera su sueldo y la amortización de su compra. El Granada pagó por él al Hellas Verona 2,7 millones en enero de 2024, vinculado hasta junio de 2027 con los rojiblancos.

Temas

Granada CF