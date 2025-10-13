Hongla, de nuevo sin minutos con Camerún

Granada CFHongla, de nuevo sin minutos con Camerún
Gael Joel sí fue titular con Guinea Ecuatorial
Granada
Lunes, 13 de octubre 2025, 20:13
Martin Hongla se volvió a quedar sin minutos en el partido de Camerún. Su selección firmó un 0-0 con Angola que le aboca a ... luchar por la última plaza para el Mundial con los otros mejores segundos africanos. El rojiblanco era un habitual en su combinado, pero la inactividad como nazarí le pasa factura.
Gael Joel, por su parte, jugó como titular con Guinea Ecuatorial ante Liberia, con 1-1 al final que le deja fuera del próximo Mundial aunque tenga un duelo pendiente con Malaui. El jugador del Recreativo Granada fue sustituido en el minuto 72 por Mba. Este martes, turno para Luca Zidane, Astralaga, Rodelas y Guirao.
