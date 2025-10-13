Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hongla, en el partido ante el Deportivo. J. M. B.

Granada CF

Hongla, de nuevo sin minutos con Camerún

Gael Joel sí fue titular con Guinea Ecuatorial

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:13

Martin Hongla se volvió a quedar sin minutos en el partido de Camerún. Su selección firmó un 0-0 con Angola que le aboca a ... luchar por la última plaza para el Mundial con los otros mejores segundos africanos. El rojiblanco era un habitual en su combinado, pero la inactividad como nazarí le pasa factura.

