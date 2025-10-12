Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hongla, en una imagen de archivo. Pepe Marín

Granada CF

Hongla y Gael Joel cierran el periplo con sus selecciones

Guirao jugó como titular con España sub 18

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:40

Martin Hongla y Gael Joel concluyen este lunes el periplo con sus selecciones nacionales. El combinado del camerunés afronta un duelo en Yaundé contra Angola ... a las 18 horas, tras lo cual emprenderá el regreso a Granada. La Guinea Ecuatorial de Gael jugará también casa con Liberia. Para el martes, turno para Luca Zidane con Argelia –frente a Uganda en Tizi Ouzou– y para Astralaga y Rodelas con España sub 21 ante Finlandia.

