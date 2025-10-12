Hongla y Gael Joel cierran el periplo con sus selecciones

Granada CFHongla y Gael Joel cierran el periplo con sus selecciones
Guirao jugó como titular con España sub 18
Granada
Domingo, 12 de octubre 2025, 18:40
Martin Hongla y Gael Joel concluyen este lunes el periplo con sus selecciones nacionales. El combinado del camerunés afronta un duelo en Yaundé contra Angola ... a las 18 horas, tras lo cual emprenderá el regreso a Granada. La Guinea Ecuatorial de Gael jugará también casa con Liberia. Para el martes, turno para Luca Zidane con Argelia –frente a Uganda en Tizi Ouzou– y para Astralaga y Rodelas con España sub 21 ante Finlandia.
Además, Carlos Guirao, canterano rojiblanco, continúa su estancia con la selección española sub 18 en el torneo Cuatro Naciones. El sábado, contra el combinado turco de la categoría, fue titular en el triunfo por 1-3 de esta 'Rojita'. Le queda un pulso el martes frente a Rumanía.
