Hongla, Bouldini y Diallo entrenan con el grupo

Rafael Lamelas Granada Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:50

24 futbolistas se ejercitaron a las órdenes de Pacheta en el último entrenamiento previo al partido del Granada con el Leganés de este domingo (21 ... horas, Los Cármenes). El técnico burgalés contó con Martin Hongla, incorporado tras su estancia con su selección y tras frustrarse su traspaso al Rubin Kazán. Además, con el grupo se vieron, aparentemente en perfectas condiciones físicas, a Moha Bouldini y Baïla Diallo, uno tras unos días maltrecho por un pisotón en el encuentro con el Málaga y el otro tras varias semanas fuera por una lesión sufrida antes de la visita al Eibar.

Con ello, Pacheta apenas tuvo a recreativistas con el primer equipo. Además de Oscar Naasei y Sergio Rodelas, trabajó el extremo Samu Cortés y un portero del Granada C, Marco Alexandre Mingo, debido a que el filial juega este mismo sábado con el Melilla B en la ciudad norteafricana. Arriba, Bouldini. A la izquierda, Diallo. A la derecha, Samu Cortés. Pepe Marín Con ello, Pacheta tiene dónde elegir para su alineación contra el conjunto pepinero. Con la enfermería vacía, podrá incluir a todos los miembros de su plantilla. Luego, habrá que ver qué cambios imprime. Si toca la portería en favor de Astralaga, qué futbolista coloca de referencia en ataque y si Diallo está para salir de inicio o espera su oportunidad en el banquillo.

