Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hongla, antes de pasar por unas vallas. Pepe Marín
Granada CF

Hongla, Bouldini y Diallo entrenan con el grupo

El camerunés participa en la última sesión tras frustrarse su traspaso a Rusia, mientras que el marroquí y el francés aparentemente están recuperados

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:50

24 futbolistas se ejercitaron a las órdenes de Pacheta en el último entrenamiento previo al partido del Granada con el Leganés de este domingo (21 ... horas, Los Cármenes). El técnico burgalés contó con Martin Hongla, incorporado tras su estancia con su selección y tras frustrarse su traspaso al Rubin Kazán. Además, con el grupo se vieron, aparentemente en perfectas condiciones físicas, a Moha Bouldini y Baïla Diallo, uno tras unos días maltrecho por un pisotón en el encuentro con el Málaga y el otro tras varias semanas fuera por una lesión sufrida antes de la visita al Eibar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  2. 2

    Tres heridos y diez kilómetros de retenciones tras un accidente en la A-92 de Granada
  3. 3 Detenido el conductor del atropello mortal en Pinos Puente tras darse a la fuga y entregarse después
  4. 4

    Los familiares del asesinado en Huétor le dan el último adiós acompañados de un equipo de psicólogos
  5. 5 «La gente corrió a atender a un hombre que se quedó tirado en el pasillo del metro»
  6. 6 El precio del aceite de oliva se desploma en un momento crucial de su producción
  7. 7

    Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja
  8. 8 Así es la nueva bebida hecha con agua de Granada que anuncian Casillas, Ona Carbonell o Márquez
  9. 9 Aparece un flamenco en la playa de Torrenueva y el Ayuntamiento avisa a los bañistas de cómo actuar
  10. 10 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Hongla, Bouldini y Diallo entrenan con el grupo

Hongla, Bouldini y Diallo entrenan con el grupo