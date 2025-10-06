Hongla, el ausente en las fotos de celebración

Martin Hongla no tiene protagonismo en el Granada ni en las celebraciones del equipo. La ausencia del camerunés en la foto de familia de los ... futbolistas en el vestuario de Los Cármenes tras la victoria ante la Real Sociedad B se repitió con respecto a la que hubo en el 'camerino' de El Alcoraz, si bien en Huesca hubo otra en el césped, con aficionados detrás, de la que sí formó parte, aunque oculto tras otros compañeros, curiosidad que también le ocurrió a otros.

Más allá de la anécdota en sí, están los datos de participación del centrocampista. Hongla no juega en casa desde la primera jornada, cuando fue titular y completó los 90 minutos en la derrota por 1-3 ante el Deportivo de La Coruña, en la que hizo el gol de los nazaríes.

Ampliar Celebración en el vestuario de Huesca, sin Hongla. P. V. / GCF

Ampliar Foto en el césped con aficionados. Hongla está a la derecha, detrás de Gagnidze y Faye. GCF

Repitió presencia en el partido siguiente en Eibar, un nuevo tropiezo, para luego desaparecer de los planes. Al principio, por las diferentes negociaciones para su salida del club, todas infructuosas por sus exigencias económicas. También, por su estancia con su selección en la anterior fecha FIFA de septiembre. En Burgos, en el 1-1, salió de inicio por una indisposición de Sergio Ruiz, pero fue relevado en el minuto 56, tras ver una amarilla un poco antes. Pacheta le dio los 20 minutos finales en Huesca, con triunfo amarrado, pero en casa no contó con él durante el 5-2 con la Real B. Si esto le enfadó, solo él lo sabe.

Ahora vuelve a viajar con Camerún, combinado en el que parece fijo para la Copa Africana de Naciones, que arranca a finales de diciembre. De ello se quiso asegurar con su seleccionador cuando asumió que continuaría en el Granada. La cuestión es si afectaría al hecho si se eterniza en el banquillo rojiblanco.

Pacheta le tuvo en Valladolid en su día y ha intentado integrarlo en la causa, pero la mente de Hongla es un gran misterio. Calidad le sobra. Rarezas, también.