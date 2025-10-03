Rodelas debutará con la sub-21 en una lista con Astralaga

Sergio Rodelas debutará con la selección española sub-21 tras difundirse una convocatoria en la que también figura Ander Astralaga. Sus llamadas y la de ... Martin Hongla con la absoluta de Camerún siguen a la de Luca Zidane para estrenarse con Argelia. Sus bajas afectarían al partido contra Las Palmas en Los Cármenes del viernes 10 de octubre a las 20.30 horas, que el Granada podría afrontar sin porteros del primer equipo y sin el recreativista Carlos Guirao tampoco al verse citado también por la sub-18.

Hongla disputará los partidos de clasificación para el Mundial contra Mauricio y Angola de los días 8 y 13 mientras que Rodelas y Astralaga tienen por delante un encuentro amistoso con Noruega el 10 antes de otro ya sí oficial para el Europeo con Finlandia el 14. Luca, por su parte, fue reclutado para los duelos también de clasificación para el Mundial ante Somalia y Uganda de los días 9 y 14. Los cuatro deben estar de vuelta para la visita al Andorra del viernes 17.

Sorprende particularmente la convocatoria de Rodelas con la sub-21 después de dos partidos consecutivos sin minutos con el Granada, con motivo de las salidas a Burgos y Huesca. El lío para Pacheta, no obstante, puede estar en la portería. Sin Luca ni Astralaga, más allá de Guirao, los recreativistas Iker García y Bohdan Isachenko se jugarían el puesto.