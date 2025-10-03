Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luca Zidane, Carlos Guirao y Ander Astralaga salen a entrenar. José Miguel Baldomero

Internacionales del Granada

Rodelas debutará con la sub-21 en una lista con Astralaga

Sus llamadas y la de Hongla con Camerún siguen a la de Luca Zidane con Argelia y afectarían al partido con Las Palmas

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:13

Sergio Rodelas debutará con la selección española sub-21 tras difundirse una convocatoria en la que también figura Ander Astralaga. Sus llamadas y la de ... Martin Hongla con la absoluta de Camerún siguen a la de Luca Zidane para estrenarse con Argelia. Sus bajas afectarían al partido contra Las Palmas en Los Cármenes del viernes 10 de octubre a las 20.30 horas, que el Granada podría afrontar sin porteros del primer equipo y sin el recreativista Carlos Guirao tampoco al verse citado también por la sub-18.

